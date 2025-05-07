Της Δέσποινας Βλεπάκη

Μετά την Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Αλέξης Χαρίτσης πραγματοποίησε ένα κύκλο τηλεφωνημάτων σε πολιτικούς αρχηγούς κομμάτων της αντιπολίτευσης για το θέμα της προανακριτικής για τον Κώστα Αχ. Καραμανλή.

Η επικοινωνία με τον Νίκο Ανδρουλάκη ήταν σύντομη και σε καλό κλίμα. Ωστόσο, από τη Χαριλάου Τρικούπη ξεκαθαρίζουν ότι δεν αλλάζει τα δεδομένα για την πράσινη παράταξη που θα κινηθεί αυτοτελώς στο θέμα της προανακριτικής, με την νομική ομάδα του κινήματος να επεξεργάζεται τα δεδομένα.

Χειραψία Μητσοτάκη - Ανδρουλάκη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βρέθηκαν χθες το απόγευμα στην παρουσίαση του βιβλίου «Εμμανουήλ Καραλής: Όταν κοιτάς από ψηλά», του Νίκου Μιχαλόπουλου, που πραγματοποιήθηκε στο Κολλέγιο Αθηνών.

Οι φωτογράφοι αποτύπωσαν το στιγμιότυπο της τυπικής χειραψίας ανάμεσα στους δυο πολιτικούς αρχηγούς, με παρευρισκόμενους να μεταφέρουν ότι πέραν τούτου ουδέν.

Σε δηλώσεις του ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανέφερε για τον Ολυμπιονίκη Εμμανουήλ Καραλή: «Εύχομαι στον Μανόλο το βιβλίο να είναι καλοτάξιδο, να είναι πάντα υγιής, να έχει πολλές επιτυχίες και να κάνει περήφανο τον ελληνικό λαό. Ο ίδιος είναι ένα λαμπρό παράδειγμα για το τι μπορεί να πετύχει κάποιος, που παρά τα εμπόδια βάζει στόχους και εργάζεται με συνέπεια για αυτούς. Και πάλι τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι έχει πετύχει για τη χώρα μας».

O πήχης για τις εκλογές φέρνει μουρμούρα

Την ίδια ώρα ο εκλογικός πήχης του ΠΑΣΟΚ, όπως τον έθεσε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς, προκάλεσε νέα μουρμούρα στη Χαριλάου Τρικούπη.

Ο Κώστας Τσουκαλάς σχολιάζει ότι η δεύτερη θέση στις εκλογές δεν θα είναι αποτυχία για το ΠΑΣΟΚ αλλά για την κοινωνία: «O στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι πολύ καθαρός είναι να είμαστε πρώτοι. Δεν θα είναι για το ΠΑΣΟΚ αποτυχία να είναι δεύτερο θα είναι κυρίως αποτυχία για την κοινωνία θα είναι μια αρνητική εξέλιξη διότι θα στερήσει δυνατότητες που έχει η κοινωνία και έχει η χώρα», επανέλαβε ο Κώστας Τσουκαλάς στον FM 100.

O Δήμαρχος Αθηναίων πάντως και μέλος του Πολιτικού Κέντρου του κόμματος αντέτεινε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση και οτιδήποτε άλλο θα ήταν αποτυχία για το κίνημα.

«Μα είναι προφανώς αποτυχία… Έχουμε πει ξεκάθαρα νομίζω όλοι ότι η πρώτη θέση είναι ο στόχος μας», σημείωσε μεταξύ άλλων ο Χάρης Δούκας στα Parapolitika Fm.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.