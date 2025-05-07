Δένδιας για Τέμπη: Θα υπάρξει και απονομή δικαιοσύνης και άπλετο φως χωρίς την παραμικρή υπόνοια συγκάλυψης

Του Γιάννη Ανυφαντή

Την διαβεβαίωση πως θα υπάρξει απονομή δικαιοσύνης για την υπόθεση των Τεμπών τόνισε από το βήμα ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, απαντώντας στις επίμονες καταγγελίες της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ξεκαθαρίζοντας πως θα χυθεί άπλετο φως χωρίς την παραμικρή υπόνοια συγκάλυψης.

«Είμαι προσωπικά και θεσμικά υποχρεωμένος να αποκρούσω την κατηγορία. Ο τελευταίος αυτή τη στιγμή, όπως έχει διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό που θα είχε όφελος από την συγκάλυψη της υπόθεσης των Τεμπών – όσο κι αν ακούγεται όχι προφανές - είναι η κυβέρνηση. Για την κυβέρνηση το να χυθεί απόλυτο φως στην υπόθεση αυτή, είναι σαφής όρος μην πω πολιτικής κυριαρχίας, θα πω πολιτικής επιβίωσης», τόνισε ο υπουργός.

Από το βήμα ο Νίκος Δένδιας πρόσθεσε: «Η κυβέρνηση πρέπει να πείσει την ελληνική κοινωνία και αυτό πράττει, ότι θα χυθεί άπλετο φως, όσο και αν πλέον θεωρείται συμβατική φράση. Άρα αποκρούω πλήρως την κατηγορία από οπουδήποτε και αν προέρχεται. Επίσης νομίζω ότι η κατηγορία υποτιμά τον ρόλο που μπορεί αυτοβούλως να παίξει η ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Και είναι εξαιρετικά επικίνδυνο αν η ελληνική κοινωνία πάψει να έχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Δεν μπορώ να φανταστώ τι μπορεί να αντικαταστήσει στη λειτουργία μιας κοινωνίας τη πίστη ότι μπορεί να αποδοθεί δικαιοσύνη».

«Δηλώνω εξ' ονόματος της κυβέρνησης το αυτονόητο. Ότι στην υπόθεση των Τεμπών που η χώρα στο σύνολό της θρήνησε 57 νεκρούς θα υπάρξει και απονομή δικαιοσύνης και άπλετο φως χωρίς την παραμικρή υπόνοια συγκάλυψης», κατέληξε, υπερασπιζόμενος το κύρος των δικαστικών λειτουργών.

