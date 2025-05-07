Κακλαμάνης κατά Κωνσταντοπούλου: Θέλει τον πρωτότυπο δίσκο για τα Τέμπη γιατί επιθυμεί προνομιακή πρόσβαση

Του Γιάννη Ανυφαντή

Την ηχηρή αντίδραση του Νικήτα Κακλαμάνη προκάλεσαν οι νέες καταγγελίες της Ζωής Κωνσταντοπούλου που χθες βράδυ κατήγγειλε από το Περιστύλιο της Βουλής πως δεν της δόθηκε ο πρωτότυπος σκληρός δίσκος της δικογραφίας των Τεμπών αλλά και ο διαβιβαστικός φάκελος με τον οποίο κατέφτασε το υλικό από τη δικαιοσύνη στο κοινοβούλιο.

«Αν κάποιος δεν εμπιστεύεται τον Πρόεδρο της Βουλής είναι εκ προοιμίου προσβλητικό. Αν έχει υπάρξει όμως και πρώην Πρόεδρος της Βουλής είναι εξόχως ενοχλητικό και έχει ταπεινά κίνητρα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου επιθυμεί προνομιακή πρόσβαση σε σχέση με τους υπόλοιπους 299 βουλευτές», τόνισε από το βήμα ο πρόεδρος της Βουλής, καταλογίζοντας στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ότι προβάλλει δικαιολογίες.

«Να πει ότι ψάχνει δικαιολογίες για τη μη ενημέρωση των βουλευτών της, οι οποίοι για πρώτη φορά χθες πήγαν να δουν τη δικογραφία μετά από έξι ημέρες. Αφού δεν μπορεί να καταγγείλει ότι δεν έχει πρόσβαση, καταγγέλλει τη διαδικασία. Νομίζει ότι αποτελεί κάτι διαφορετικό και κάτι ανώτερο», επισήμανε ο κ. Κακλαμάνης.

Ο πρόεδρος της Βουλής προανήγγειλε και «χρονοκόφτη» εντός της κοινοβουλευτικής περιόδου στις τοποθετήσεις από το βήμα, με αφορμή την υπέρβαση του χρόνου εκ μέρους της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας τόσο κατά τη συζήτηση των επίκαιρων ερωτήσεων τη Δευτέρα, όσο και χθες, κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, με αποτέλεσμα να αναβληθεί η επόμενη συνεδρίαση.

«Η τεχνολογία δεν υποκύπτει σε καταγγελίες, όποιου νομίζει ότι είναι ο μόνος που παλεύει για τη Δικαιοσύνη και την αλήθεια. Όλοι μας έχουν τις ίδιες αρχές και αξίες. Ελπίζω να αντιληφθεί ότι είναι μόνο πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και όχι της πρόεδρος Βουλής όπως ήταν κάποτε. Εάν δεν το αντιληφθεί, θα αναγκαστεί να το καταλάβει», είπε χαρακτηριστικά.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου εισήλθε στην αίθουσα της Ολομέλειας και ζήτησε να παρέμβει, ωστόσο δεν της δόθηκε ο λόγος.

Λίγο αργότερα, η ίδια από το περιστύλιο τόνισε: «Τι να περιμένεις από μια κυβέρνηση των Βορίδηδων, των Πλεύρηδων και των Γεωργιάδηδων, που μετέρχεται παρακρατικές μεθόδους, μια κυβέρνηση που βασίζεται στους εκβιασμούς;».

Η κα Κωνσταντοπούλου επέμεινε στις καταγγελίες για τη δικογραφία των Τεμπών, υποστηρίζοντας πως ο πρωτότυπος δίσκος δεν είναι προσβάσιμος στους βουλευτές και πως τα αρχεία δεν είναι πρωτότυπα, αλλά δημιουργημένα πέντε ημέρες αργότερα.



Πηγή: skai.gr

