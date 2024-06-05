Άνδρες, πενηντάρηδες, δικηγόροι, πανεπιστημιακοί, γιατροί και δημοσιογράφοι, είναι τα επικρατέστερα προφίλ των υποψηφίων που συνθέτουν τα ευρωψηφοδέλτια των ελληνικών κομμάτων, σύμφωνα με το νέο κείμενο πολιτικής του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦΙΜ).

Σύμφωνα με τα βασικά συμπεράσματα της ανάλυσης και στο σύνολο των υποψηφίων, τo 58% είναι άνδρες, το 42% γυναίκες. Η μέση ηλικία είναι τα 53 έτη για τους άνδρες υποψηφίους και τα 50 έτη για τις γυναίκες. Το 36% έχει τελειώσει Πανεπιστήμιο (χωρίς μεταπτυχιακό), το 22% κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο και το 19% διδακτορικό.

Τα επικρατέστερα επαγγέλματα μεταξύ των υποψηφίων είναι αυτά του δικηγόρου και του πανεπιστημιακού (8,4%), ενώ ακολουθούν εκείνα του γιατρού (7,8%), του δημοσιογράφου (7,5%) και του καλλιτέχνη (6,5%). Τέλος, το 18% των υποψήφιων έχει επανεκλεγεί σε προηγούμενες εκλογές (δημοτικές, εθνικές ή ευρωεκλογές), ενώ το 13% έχει διορισθεί σε κάποια πολιτική θέση.

Ανά κόμμα: το μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών υποψηφίων έχουν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά (50%), ενώ το μικρότερο ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση, και Νίκη (38%). Τη μεγαλύτερη μέση ηλικία έχουν οι υποψήφιοι της Νέας Αριστεράς (55,1 έτη) και της ΝΔ (54,4 έτη), ενώ τη μικρότερη έχει ο ΣΥΡΙΖΑ (48 έτη). Το μεγαλύτερο ποσοστό υποψηφίων με διδακτορικό έχει η Νέα Αριστερά (38%), το μεγαλύτερο ποσοστό υποψηφίων με πτυχίο και μεταπτυχιακό έχει το ΠΑΣΟΚ (38%), ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό υποψηφίων μόνο με πτυχίο έχει το ΚΚΕ (62%).

Τα επαγγέλματα που εκπροσωπούνται περισσότερο ανά κόμμα, και με τη σειρά που παρατίθενται στο σχετικό δελτίο Τύπου του ΚΕΦΙΜ, είναι:

Στη ΝΔ, δημοσιογράφος, δικηγόρος, γιατρός. Στο ΣΥΡΙΖΑ, δικηγόρος, γιατρός, δημοσιογράφος, πανεπιστημιακός, αθλητής/τρια, καλλιτέχνης. Στο ΠΑΣΟΚ, πανεπιστημιακός, δικηγόρος, γιατρός, εκπαιδευτικός, ερευνητής/τρια. Στο ΚΚΕ, δικηγόρος, δημοσιογράφος, γιατρός. Στην Ελληνική Λύση, έμπορος, ιδιωτικός υπάλληλος, αγρότης/κτηνοτρόφος, γιατρός. Στη Νέα Αριστερά, πανεπιστημιακός, δημοσιογράφος, ελεύθερος επαγγελματίας. Στη Νίκη, γιατρός, δικηγόρος, αξιωματικός ενόπλων δυνάμεων, πανεπιστημιακός, εκπαιδευτικός, καλλιτέχνης. Στην Πλεύση Ελευθερίας, καλλιτέχνης, αθλητής/τρια, νομικός, στέλεχος ΜΚΟ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.