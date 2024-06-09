Δήμητρα Κυρανούδη/ DW

Με αέρα νίκης και σχεδόν 15 μονάδες διαφορά από το δεύτερο κόμμα κινείται στη Γερμανία η Χριστιανική Ένωση, Χριστιανοδημοκράτες και Χριστιανοικωνιστές, που βλέπουν τις ευρωεκλογές ως πρόβα τζενεράλε και για τις ομοσπονδιακές εκλογές του 2025. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση Insa-Sonntagstrend στην Bild am Sonntag, η οποία διενεργήθηκε την περασμένη εβδομάδα, η Χριστιανική Ένωση αγγίζει το 30%.

Η μεγάλη μάχη δίνεται για τη δεύτερη θέση, με την Εναλλακτική για τη Γερμανία να κονταροχτυπιέται με τους Σοσιαλδημοκράτες για το 16%. Μεγάλη πτώση καταγράφουν τα δύο έτερα κόμματα της συγκυβέρνησης, Πράσινοι και Φιλελεύθεροι με εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά, ενώ εμφανώς ισχυρότερη εμφανίζεται η Συμμαχία της Σάρα Βάγκενκνεχτ με σχεδόν τριπλάσια ποσοστά από την Αριστερά, από την οποία προήλθε.

Ταυτόχρονα με τις ευρωεκλογές, διεξάγονται σε οκτώ κρατίδια και δημοτικές εκλογές για τη σύνθεση νέων δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων: Βάδη Βυρτεμβέργη, Αμβούργο, Μεκλεμβούργο-Πομερανία, Ρηνανία-Παλατινάτο, Ζάαρλαντ, Σαξονία-Άνχαλτ, Σαξονία και Βρανδεμβούργο.

«Μελανή» προεκλογική περίοδος

Η φετινή προεκλογική περίοδος στη Γερμανία πάντως επισκιάστηκε από «μελανές»εικόνες ωμής πολιτικής βίας με τις επιθέσεις σε βάρος Γερμανών πολιτικών να γίνονται σχεδόν κάθε εβδομάδα πρώτο θέμα. Στη σειρά των βίαιων επιθέσεων κατά υποψήφιων ευρωβουλευτών αλλά και τοπικών πολιτικών όλων σχεδόν των κομμάτων σε όλη τη χώρα, έρχονται να προστεθούν άλλες επτά μόνο τις τελευταίες δύο μέρες. Κι όλα αυτά σε μια χρονιά, κατά την οποία η Γερμανία γιορτάζει 75 χρόνια συνταγματικής δημοκρατίας.

Στη Δρέσδη τοπικός πολιτικός της ακροδεξιάς AfD δέχθηκε επίθεση σε προεκλογικό περίπτερο, στην Καρλσρούη δύο συνάλελφοί τους χτυπήθηκαν σε καφέ με ρόπαλα του μπέιζμπολ. Στο Κβέρφουρτ της Σαξονίας-Άνχαλτ άγνωστοι βανδάλισαν εκλογικό γραφείο πολιτικού της AfD ζωγραφίζοντας αγκυλωτούς σταυρούς. Στο Χάλε μέλη των Πρασίνων δέχθηκαν επίθεση κατά την παρουσίαση προεκλογικών θέσεων και σε προεκλογική συγκέντρωση των Σοσιαλδημοκρατών στη μικρή πόλη Μπαργκτεχάιντε του Σλέσβιχ-Χολστάιν άγνωστοι έριξαν κροτίδα στο συγκεντρωμένο πλήθος. Στο Άιζενμπεργκ της Θουριγγίας αριστερός πολιτικός δέχθηκε επίσης σωματική επίθεση σε σούπερ-μάρκετ.

Την αποφασιστική απάντηση των κρατικών φορέων απέναντι στο κύμα πολιτικής βίας στη Γερμανία ζητά στο μεταξύ το Γερμανικό Συμβούλιο Περιφερειών. Ο επικεφαλής του, Ράιχαρντ Σάγκερ μιλώντας στις εφημερίδες του ομίλου Funke αναφέρει ότι οι επιθέσεις κατά τη διάρκεια προεκλογικών εκστρατειών για τις τοπικές εκλογές και τις ευρωεκλογές είναι απαράδεκτες και ότι οι δράστες θα πρέπει να τιμωρούνται «με την απόλυτη αυστηρότητα του κράτους δικαίου».

Και ο υπ. Γεωργίας Τζεμ Όζντεμιρ από τους Πρασίνους ζητά γρήγορες ποινές για τους δράστες επιθέσεων με πολιτικά κίνητρα. «Οι δράστες θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι το συνταγματικό κράτος είναι ισχυρό» αναφέρει στην Zeit.

Mαζικές διαδηλώσεις κατά της ακροδεξιάς

Μία ημέρα πάντως πριν από τις ευρωεκλογές, χθες Σάββατο, δεκάδες χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους σε όλη τη Γερμανία, από το Βερολίνο και το Αμβούργο μέχρι τη Δρέσδη και τη Λειψία στέλνοντας ηχηρό μήνυμα υπέρ της δημοκρατίας και κατά της ακροδεξιάς. Στο Βερολίνο σύμφωνα με τους διαδηλωτές σχεδόν 30.000 πολίτες έστειλαν το μήνυμα «Στοπ στην ακροδεξιά», με τον υποψήφιο των Σοσιαλδημοκρατών Ματίας Έκε, ο οποίος είχε τραυματιστεί βαριά από επίθεση, να δίνει μεταξύ άλλων το πολιτικό στίγμα των ημερών.

Άλλοι 30.000 πολιτες βγήκαν στους δρόμους του Αμβούργου, ενώ στη Λειψία βρέθηκε και η διάσημη Γερμανίδα ηθοποιός Σάντρα Χίλερ, η οποία μίλησε σε διαδήλωση στηλιτεύοντας την ακροδεξιά. Η Σάντρα Χίλερ ήταν αναμφίβολα η Γερμανίδα ηθοποιός της χρονιάς με δύο κορυφαίες ταινίες στις οποίες πρωταγωνίστησε: τη «Ζώνη Ενδιαφέροντος» αλλά και την «Ανατομία μιας Πτώσης». Η πρώτη ταινία είναι μάλιστα ένα μανιφέστο κατά του ναζισμού και της μισαλλοδοξίας.

