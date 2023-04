Νέα σελίδα στην πολύκροτη υπόθεση του Qatargate η αποφυλάκιση της Εύας Καϊλή

Η αποφυλάκιση της Εύας Καϊλή γυρίζει σελίδα στην πολύκροτη υπόθεση του Qatargate, αλλά αποτελεί νέο σημαντικό κεφάλαιο για την ίδια.



Από το πρωί της Παρασκευής η Εύα Καϊλή, βρίσκεται σε κατ' οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση, στο σπίτι της στις Βρυξέλλες, μετά την αποφυλάκισή της έπειτα από τέσσερις και πλέον μήνες κράτησης στις φυλακές Χάρεν.



Η πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου και κατηγορουμένη για εμπλοκή στο σκάνδαλο Qatargate έφτασε στο σπίτι της, και εμφανίστηκε ανακουφισμένη για την αποφυλάκισή της.



Η 44χρονη πολιτικός ήταν η τελευταία από τους κατηγορούμενους του σκανδάλου διαφθοράς που παρέμενε, εδώ και τέσσερις περίπου μήνες, στις φυλακές, κάτι που είχε προκαλέσει αντιδράσεις.



Η Εύα Καϊλή και ο σύντροφός της Φραντσέσκο Τζόρτζι, που αποφυλακίστηκε τέλη Φεβρουαρίου και βρίσκεται σε κατ' οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική παρακολούθηση, θα μένουν σε χωριστές κατοικίες, σύμφωνα με πληροφορίες με απόφαση της ίδιας της κ. Καϊλή.



Έως στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν θα έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο ή αν θα της επιτρέπεται να δέχεται επισκέψεις



Στο αυτοκίνητο μαζί της το πρωί ήταν ο πατέρας της, Αλέξανδρος Καϊλής, και ο δικηγόρος της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.



Μιλώντας στους δημοσιογράφους μέσα από το αυτοκίνητο, ότι χαίρεται πολύ που θα δει την κόρη της κι ότι «συνεχίζεται ο αγώνας με αποφασιστικότητα» από τους δικηγόρους της. «Ευχαριστώ πολύ με περιμένει η κόρη μου. Είμαι πολύ χαρούμενη σήμερα που θα είμαι και πάλι κοντά της. Ο αγώνας συνεχίζεται με αποφασιστικότητα από τους δικηγόρους μου».



O δικηγόρος της πρώην αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου Μιχάλης Δημητρακόπουλος δήλωσε με τη σειρά του ότι «η Εύα Καϊλή είναι πολύ ευτυχισμένη. Βρίσκεται κοντά στην κόρη της και δεν σκέφτεται τίποτα άλλο. Εύχεται σε όλους τους Έλληνες καλό Πάσχα».



Στην πολιτικό έχει επιβληθεί και απαγόρευση εξόδου από το Βέλγιο, με τις βελγικές Αρχές να έχουν κρατήσει για το λόγο αυτό, το διαβατήριό της, ωστόσο και η ίδια φέρεται να θέλει να παραμείνει στις Βρυξέλλες έως ότου «καθαρίσει» το όνομά της.



«Περιμένω με ανυπομονησία να βρεθεί το ηλεκτρονικό βραχιόλι για να βγω από τη φυλακή. Την πρώτη μέρα θέλω απλώς να μείνω σπίτι με την κόρη μου. Όλη μέρα μαζί της. Από τον Ιανουάριο μέχρι τώρα τη βλέπω μόνο δύο φορές το μήνα. Θα μείνω στις Βρυξέλλες και θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για την αθωότητά μου» ανέφερε χαρακτηριστικά στη Republica.

Eva Kaili while arriving at her house in Brussels told journos that she is happy to see her daughter again and she will continue the fight with the decisiveness of her lawyers. She was in the car with her father and her Greek lawyer. pic.twitter.com/EjR2fXC7qw