Μητσοτάκης: Συγχαρητήριο μήνυμα στον νέο καγκελάριο της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ

Μητσοτάκης στον νέο καγκελάριο της Αυστρίας: Συγχαρητήρια για την καθοδήγηση της χώρας στη σταθερότητα

Με μια ανάρτησή του στο X ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εκφράζει τα συγχαρητήρια του στον νέο καγκελάριο της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ

Συγχαρητήρια στον Κρίστιαν Στόκερ, τον ηγέτη του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (ÖVP) στην Αυστρία που ορκίστηκε σήμερα (3/3) καγκελάριος έδωσε, μέσω ανάρτησης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Συγχαρητήρια στην @_CStocker για την επιτυχή καθοδήγηση της Αυστρίας προς τη σταθερότητα, απομονώνοντας τα άκρα και σχηματίζοντας κυβέρνηση. Με έναν καγκελάριο του ΕΛΚ στο τιμόνι, η Αυστρία παραμένει μια ισχυρή και εποικοδομητική φωνή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο».

