Μητσοτάκης: Συγχαρητήριο μήνυμα στον νέο καγκελάριο της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ

Συγχαρητήρια στον Κρίστιαν Στόκερ, τον ηγέτη του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (ÖVP) στην Αυστρία που ορκίστηκε σήμερα (3/3) καγκελάριος έδωσε, μέσω ανάρτησης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Συγχαρητήρια στην @_CStocker για την επιτυχή καθοδήγηση της Αυστρίας προς τη σταθερότητα, απομονώνοντας τα άκρα και σχηματίζοντας κυβέρνηση. Με έναν καγκελάριο του ΕΛΚ στο τιμόνι, η Αυστρία παραμένει μια ισχυρή και εποικοδομητική φωνή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο».

Congratulations to @_CStocker on successfully steering Austria toward stability by isolating the extremes and forming a government. With an EPP chancellor at the helm, Austria remains a strong and constructive voice at the European Council. — Kyriakos Mitsotakis (@kmitsotakis) March 3, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.