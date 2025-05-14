Παπασταύρου για τροπολογία ΝΟΚ: Η πιο εκτεταμένη πολεοδομική μεταρρύθμιση από το 1923 – Στόχος να αντιμετωπιστεί η «πολεοδομική αφασία»

Του Γιάννη Ανυφαντή

Στον στόχο «να ξεκινήσει πάλι η οικοδομική δραστηριότητα χωρίς την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα που επικρατούσε το προηγούμενο διάστημα» επικεντρώθηκε κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια η Σταύρος Παπασταύρου, με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να επισημαίνει πως η σχετική τροπολογία επιχειρεί να εναρμονίσει τις σχετικές διατάξεις με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Μάλιστα ο κ. Παπασταύρου επισήμανε ότι το θεσμικό πλαίσιο βρίσκεται σε μεταβατική διαδικασία, για το λόγο αυτό «ανακύπτουν θέματα από το παρελθόν που απαιτούν προσαρμογή του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου». «Μία από αυτές είναι η σημερινή νομοθετική ρύθμιση. Σεβόμενοι τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας φέρνουμε μια διάταξη που εναρμονίζει τα πολεοδομικά κίνητρα στις αποφάσεις του ΣτΕ. Ο στόχος μας είναι να ξεκινήσει πάλι η οικοδομική δραστηριότητα. Χωρίς την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα που επικρατούσε το προηγούμενο διάστημα, με τρόπο πάντα περιβαλλοντικά βιώσιμο, αποκαθιστώντας την δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των πολιτών στο Κράτος», τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η κυβέρνηση προχωρά σε μια ιστορική πολεοδομική μεταρρύθμιση. «Την πιο εκτεταμένη τα τελευταία 102 χρόνια. Από το 1923. Συνίσταται σε 227 τοπικά πολεοδομικά σχέδια που εκπονούνται, καθώς και σε 18 ειδικά πολεοδομικά σχέδια, ώστε σύντομα η χώρα να αποκτήσει ένα ενιαίο και επιστημονικά τεκμηριωμένο πολεοδομικό σχεδιασμό. Προχωρούμε στην ψηφιοποίηση του κτηματολογίου και την κωδικοποίηση τα πολεοδομικής νομοθεσίας, 2 εμβληματικές μεταρρυθμίσεις ώστε σύντομα να έχει ένα σαφές και συνεκτικό κανονιστικό πλαίσιο», δήλωσε ο Υπουργός.

«Το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε για την ελληνική κοινωνία είναι να έχουμε αυτή την πολεοδομική αφασία, τον λήθαργο», ξεκαθάρισε ο Υπουργός, τονίζοντας πως με την συγκεκριμένη τροπολογία ρυθμίζονται τα ακόλουθα:

- Θωρακίζονται οι οικοδομικές άδειες με αποδεδειγμένη έναρξη εργασιών έως και την 11η.12.2024.

- Aναθεωρούνται υποχρεωτικά, κατά προτεραιότητα και χωρίς κόστος, οι οικοδομικές άδειες των οποίων οι εργασίες δεν είχαν εκκινήσει έως τότε.

- Εισάγεται το μέτρο του περιβαλλοντικού ισοδυνάμου, με στόχο να αποτραπεί η δημιουργία ημιτελών κτισμάτων στον αστικό και περιαστικό ιστό, με δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία και ασφάλεια.

- Μέσω του μέτρου του περιβαλλοντικού ισοδυνάμου, εξασφαλίζεται επίσης η προστασία των οικοδομικών αδειών οι οποίες συνδέονται με χρηματοδοτικά προγράμματα.

- Καταργούνται τα κίνητρα του ΝΟΚ που κρίθηκαν αντισυνταγματικά και ενσωματώνονται στον τοπικό πολεοδομικό σχεδιασμό τα κίνητρα των οποίων η οριζόντια εφαρμογή κρίθηκε ως αντισυνταγματική. Στο εξής, αυτά θα μπορούν να εντάσσονται προσαρμοσμένα και τεκμηριωμένα στον πολεοδομικό σχεδιασμό κάθε περιοχής.

