Ερντογάν: Τι συζητήσαμε με Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη

Στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τη συνάντησή του στη Νέα Υόρκη με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη, αναφέρθηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την έξοδό του από την προσευχή της Παρασκευής.

Στην ερώτηση δημοσιογράφου για τη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και πότε θα διεξαχθεί η συνεδρίαση του Ανώτατου Στρατηγικού Συμβουλίου Ελλάδας-Τουρκίας, ο Τούρκος Πρόεδρος απάντησε:

«Στις αρχές του επόμενου έτους θα πραγματοποιήσουμε αυτή τη συνεδρίαση του Ανώτατου Στρατηγικού Συμβουλίου. Αυτή τη στιγμή, ο κύριος Τσαγατάι, ο οποίος κατέχει τη θέση του πρέσβη, συνεχίζει τις συνομιλίες του με την ομόλογό του. Και ως αποτέλεσμα των συνομιλιών του με τον ομόλογό του, κατά πάσα πιθανότητα θα είμαστε σε θέση να συναντηθούμε στις αρχές του επόμενου έτους».

Όσον αφορά τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διμερή συνάντηση των δύο ηγετών ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε: «Δώσαμε βάρος τόσο σε αυτό το Ανώτατο Στρατηγικό Συμβούλιο όσο και τις ορισμένες γνωστές δυσκολίες που ζούμε (ή ζήσαμε, σ.σ. στην τουρκική χρησιμοποιείται ομόηχο ρήμα και στους δύο χρόνους) στο Αιγαίο. Και ο πρωθυπουργός μάς δήλωσε ότι θα θέσει αυτά τα θέματα στο τραπέζι και ότι θα λύσει αυτό το πρόβλημα».

Προηγουμένως, ο Ταγίπ Ερντογάν, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, εξέφρασε την επιθυμία της χώρας του να γίνει μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και άσκησε κριτική στην υφιστάμενη δομή του διεθνούς οργανισμού και τη συμπεριφορά των νυν μόνιμων μελών του Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα ο Τούρκος Πρόεδρος δήλωσε: «Στον ΟΗΕ υπάρχουν πέντε μόνιμα μέλη και 15 προσωρινά μέλη (σ.σ. τα μη μόνιμα μέλη του ΣΑ είναι δέκα). Όλες οι αποφάσεις εξαρτώνται από τις λέξεις που θα βγουν από τα χείλη αυτών των μονίμων μελών. Τα 15 προσωρινά μέλη δεν έχουν καμία επιρροή εδώ. Αυτά τα πέντε μέλη σχεδόν βρίσκονται στη θέση να κυβερνούν τον κόσμο. Ως εκ τούτου, μέλη όπως η Ιαπωνία, η Κίνα, εμείς και η Γερμανία κ.λπ. αν και προσπαθούν να γίνουν μόνιμα μέλη, δεν μπορούν να έχουν καμία επιρροή επειδή επί του παρόντος δεν είναι μόνιμα μέλη.

«Ως Τουρκία, προσπαθούμε τώρα να γίνουμε μόνιμο μέλος, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε λάβει κανένα αποτέλεσμα. Τα μόνιμα μέλη επίσης δεν σκοπεύουν να μας κάνουν μόνιμο μέλος. Τα 15 προσωρινά μέλη δεν έχουν τίποτα να κάνουν σε αυτό το σημείο».

