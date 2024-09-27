Επιχείρηση Ασπίδες: Αναχωρεί για την Ερυθρά Θάλασσα η φρεγάτα «Σπέτσαι»

Τη Φρεγάτα «Σπέτσαι», στον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, πριν τον απόπλου της για την Ερυθρά Θάλασσα, όπου θα συμμετάσχει στην Επιχείρηση Ασπίδες, επισκέφθηκε σήμερα ο υπουργός Αμυνας, Νίκος Δένδιας.

«Η επιχείρηση "Ασπίδες" διεξάγεται για την υπεράσπιση των συμφερόντων της Ελλάδας και της Ε.Ε και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη δημιουργία Κοινής Ευρωπαϊκής Άμυνας.

Οι σκέψεις και οι ευχές μας θα συνοδεύουν τον Κυβερνήτη και το πλήρωμα καθ΄ όλη τη διάρκεια της αποστολής» ανέφερε ο υπουργός, αναρτώντας στα social media και σχετικές φωτογραφίες από την επίσκεψή του.

Πηγή: skai.gr

