Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αναχωρεί για την Ερυθρά Θάλασσα η φρεγάτα «Σπέτσαι» - Επίσκεψη Δένδια πριν τον απόπλου

«Η επιχείρηση "Ασπίδες"  διεξάγεται για την υπεράσπιση των συμφερόντων της Ελλάδας και της Ε.Ε» ανέφερε ο υπουργός Αμυνας

Επιχείρηση Ασπίδες: Αναχωρεί για την Ερυθρά Θάλασσα η φρεγάτα «Σπέτσαι»

Τη Φρεγάτα «Σπέτσαι», στον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, πριν τον απόπλου της για την Ερυθρά Θάλασσα, όπου θα συμμετάσχει στην Επιχείρηση Ασπίδες, επισκέφθηκε σήμερα ο υπουργός Αμυνας, Νίκος Δένδιας. 

«Η επιχείρηση "Ασπίδες"  διεξάγεται για την υπεράσπιση των συμφερόντων της Ελλάδας και της Ε.Ε και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη δημιουργία Κοινής Ευρωπαϊκής Άμυνας. 

spetsai

Οι σκέψεις και οι ευχές μας θα συνοδεύουν τον Κυβερνήτη και το πλήρωμα καθ΄ όλη τη διάρκεια της αποστολής» ανέφερε ο υπουργός, αναρτώντας στα social media και σχετικές φωτογραφίες από την επίσκεψή του. 

aspides

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νίκος Δένδιας φρεγάτα Ερυθρά Θάλασσα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark