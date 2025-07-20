Λογαριασμός
Στα Κατεχόμενα ο Ερντογάν για τα 51 χρόνια από την εισβολή - Δείτε βίντεο

Ο Ερντογάν βρίσκεται σήμερα εκεί με αφορμή την 51η επέτειο από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, την οποία νωρίτερα χαρακτήρισε ως «ειρηνευτική επιχείρηση»

Ερντογάν

Θερμή υποδοχή με μεγαλοπρεπή τελετή περίμενε τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μόλις προσγειώθηκε το αεροπλάνο του στα Κατεχόμενα.

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας βρίσκεται σήμερα εκεί με αφορμή την 51η επέτειο από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, την οποία νωρίτερα σε ένα ρεσιτάλ προκλητικότητας χαρακτήρισε ως «ειρηνευτική επιχείρηση» και «αγώνα ύπαρξης των Τουρκιοκυπρίων»

H ομιλία του Τούρκου προέδρου: 

