Κύπρος: Σύλληψη 5 ηλικιωμένων Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα

Προκαλεί η Άγκυρα ανήμερα της συμπλήρωσης 51 ετών από τον Αττίλα. Το ψευδοκράτος συνέλαβε το βράδυ του Σαββάτου πέντε Ελληνοκύπριους πρόσφυγες (άντρες και γυναίκες) που είχαν επισκεφθεί το κατεχόμενο Τρίκωμο με την κατηγορία της «κατασκοπείας». Το περιστατικό επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του κυπριακού Υπουργείου Εξωτερικών Θεόδωρος Γκότσης αναφέρει το philenews.

Οι πέντε Ελληνοκύπριοι, που είναι ηλικιωμένοι, επισκέφθηκαν τις περιουσίες τους στο κατεχόμενο χωριό. Η κίνηση αυτή, της σύλληψης δηλαδή, θεωρείται εκ πρώτης όψεως ως απάντηση της κατοχικής δύναμης στις διώξεις σφετεριστών ελληνοκυπριακών περιουσιών από τη Λευκωσία.

Oι πέντε επρόκειτο στις 12.00 το μεσημέρι να οδηγηθούν ενώπιον «δικαστηρίου» στα κατεχόμενα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της ιστοσελίδας kibrispostasi, «συνελήφθησαν» στην περιοχή του κατεχόμενου Τρικώμου, με την αιτιολογία ότι συνέλεγαν πληροφορίες σχετικά με εργοτάξια που βρίσκονται σε «τουρκικές ιδιοκτησίες».

Σύμφωνα μάλιστα με το sigmalive προ ημερών με την ίδια κατηγορία συνελήφθη Έλληνας υπήκοος ο οποίος εξακολουθεί να βρίσκεται υπό κράτηση.

Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, που είναι από την πρώτη στιγμή ενήμερες, προβαίνουν στις δέουσες ενέργειες, ενώ το κυπριακό Υπουργείο Εξωτερικών είναι σε επαφή με την ειρηνευτική δύναμη στην Κύπρο.

Ρεσιτάλ προκλητικότητας από Ερντογάν

Ρεσιτάλ προκλητικότητας έδωσε στο μεταξύ ο Τούρκος πρόεδρος στο μήνυμά του για τη συμπλήρωση 51 χρόνων από τον Αττίλα, καθώς μιλάει για «ειρηνευτική επιχείρηση» στην Κύπρο, και για «αγώνα ύπαρξης των Τουρκιοκυπρίων».Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επισκέπτεται την Κυριακή τα κατεχόμενα όπου θα γιορταστεί η εισβολή.

«Συγχαίρω ολόψυχα τον τουρκοκυπριακό λαό για την 20ή Ιουλίου, ''Ημέρα Ειρήνης και Ελευθερίας''. Στην 51η επέτειο της ''Ειρηνευτικής Επιχείρησης'' στην Κύπρο, θυμάμαι με σεβασμό τους μάρτυρες μας που έδωσαν τη ζωή τους για τον αγώνα του τουρκοκυπριακού λαού για ύπαρξη και εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου στους ηρωικούς βετεράνους μας» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Χ.

«Η θέση της Τουρκίας στο Κυπριακό δεν στηρίζεται από τη διεθνή κοινότητα»

Η θέση της Τουρκίας δεν στηρίζεται από τη διεθνή κοινότητα, ό,τι και αν λέει η τουρκική πλευρά, όσα πανηγύρια και να γίνουν σήμερα, υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά την τελετή του μνημόσυνου των πεσόντων κατά την τουρκική εισβολή και της δέησης για απελευθέρωση της Κύπρου, στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα, στη Λευκωσία.



Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι η 20η Ιουλίου «είναι μέρα μνήμης και τιμής για αυτούς που θυσιάστηκαν για να υπάρχουμε σήμερα εμείς, για να υπάρχει η Κυπριακή Δημοκρατία».

Μητσοτάκης: «Ο αγώνας για τη δικαίωση της Κύπρου είναι κοινός και θα είναι νικηφόρος»

«Η μαύρη επέτειος της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο πυροδοτεί και φέτος τη μνήμη της ωμής βίας, του χαμού και του ξεριζωμού. Δυναμώνει, ωστόσο, και τον αγώνα για την επανένωση του νησιού στο πλαίσιο ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους. Χωρίς κατοχικές δυνάμεις. Και έτοιμο να αποτελέσει φάρο σταθερότητας και ειρήνης στις ταραγμένες θάλασσες της Ανατολικής Μεσογείου», αναφέρει στο μήνυμά του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σε σημερινή ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ, σχετικά με τη θλιβερή επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, σημειώνει: «51 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, 20 Ιουλίου 1974. Κύπρος. Δεν ξεχνώ».

Δεν αποδεχόμαστε διαιώνιση του status quo και «δύο κράτη»

Το Κυπριακό παραμένει έως και σήμερα ένα διεθνές ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής και μία διαρκής, καθημερινή, παραβίαση του Χάρτη των Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η διαιώνιση του σημερινού status quo, όπως επίσης και η δημιουργία «δύο κρατών», δεν αποτελούν αποδεκτές λύσεις, διαμηνύει το υπουργείο Εξωτερικών για τη συμπλήρωση 51 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο.

«Η Ελλάδα, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, παραμένει δεσμευμένη στην αναζήτηση μιας συνολικής, αμοιβαία αποδεκτής λύσης, στη βάση της Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, με μία διεθνή προσωπικότητα, μία κυριαρχία και μία ιθαγένεια, στο πλαίσιο που έχουν καθορίσει τα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ» επισημαίνεται.

