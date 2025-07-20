Ζαχαριάδης: Τι απέγιναν οι γαλάζιοι φάκελοι αξιολόγησης του κυβερνητικού έργου;

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει με δήλωσή του ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης.
Πιο αναλυτικά η δήλωσή του:
«Τι απέγιναν οι γαλάζιοι φάκελοι αξιολόγησης του κυβερνητικού έργου; Σήμερα οι μόνοι φάκελοι που έχουμε στη Βουλή είναι από τα σκάνδαλα της ΝΔ!
Ήταν 10 Ιουλίου 2019… Ωραίο video - ωραία παραγωγή!Τι έγιναν έξι χρόνια μετά οι γαλάζιοι φάκελοι διακυβέρνησης του κ.Μητσοτάκη;
Οι μόνοι φάκελοι που έχουμε σήμερα στη Βουλή είναι οι ογκοδέστατες δικογραφίες από τα κάθε λογής σκάνδαλα που ξετρυπώνει η Ευρωπαία Εισαγγελέας!
Μπορείς να κοροϊδεύεις λίγους για πολύ, πολλούς για λίγο αλλά δεν μπορείς να εξαπατάς τους πάντες για πάντα κ. Μητσοτάκη!».
