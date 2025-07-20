ΥΠΕΝ: Σύσκεψη συντονισμού για την ηλεκτροδότηση ενόψει καύσωνα

Έκτακτη σύσκεψη συντονισμού της Ομάδας Εργασίας μεταξύ υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ και ΡΑΑΕΥ συγκάλεσε σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη διασφάλιση της ομαλής ηλεκτροδότησης της χώρας εν όψει των επερχόμενων υψηλών θερμοκρασιών λόγω καύσωνα.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος, η γενική γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών Δέσποινα Παληαρούτα, ο αντιπρόεδρος Κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ Δημήτρης Φούρλαρης, ο γενικός διευθυντής Λειτουργίας, Υποδομών και Αγοράς του ΑΔΜΗΕ Δημήτρης Μίχος και ο γενικός διευθυντής Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ Νίκος Σκιαθίτης.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω Ομάδα Εργασίας έχει αναπτύξει από τον Απρίλιο συστηματική επικοινωνία για την αποφυγή προβλημάτων ηλεκτροδότησης.

Στη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε παρουσίαση των μέχρι τώρα επιπτώσεων που είχαν οι υψηλές θερμοκρασίες στα υπόγεια και εναέρια καλώδια, καθώς και των άμεσων επεμβάσεων που χρειάστηκαν, προκειμένου να μη διαταραχθεί η συνεχής ηλεκτροδότηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων κατά τις πρώτες 45 ημέρες της θερινής περιόδου.

Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη από 01/06/2025 έως και 15/07/2025 αποκαταστάθηκε σε λιγότερο από 2 ώρες το συντριπτικό ποσοστό των βλαβών που ανέκυψαν (53,85% στο εναέριο δίκτυο, 75,76% στο υπόγειο δίκτυο, 100% σε υποσταθμούς υψηλής και μεσαίας τάσης). Τέλος, στη σύσκεψη συζητήθηκαν οι προβλέψεις για το επόμενο διάστημα και το σχέδιο κάλυψης επάρκειας εφοδιασμού του συστήματοςακόμη και υπό έκτακτες συνθήκες, με την παράλληλη αξιοποίηση των προληπτικών μέτρων που έχουν αναπτυχθεί από τους Διαχειριστές.

Ο κ. Παπασταύρου εξέφρασε την ικανοποίησή του για τον βαθμό ετοιμότητας του συστήματος και των αρμόδιων φορέων, ενώ παράλληλα ζήτησε αυξημένη επιχειρησιακή εγρήγορση εν όψει του καύσωνα των επόμενων ημερών, αλλά και των υψηλών θερμοκρασιών καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

