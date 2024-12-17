Υπέρ της τροπολογίας για την αναστολή της χρηματοδότησης των «Σπαρτιατών» δηλώνει η Νέα Αριστερά και επισημαίνει ότι ο αγώνας κατά του φασισμού πρέπει να είναι διαρκής. Η βουλευτής της Νέας Αριστεράς Σία Αναγνωστοπούλου, τοποθετήθηκε επί της τροπολογίας, στη συζήτηση που εξελίσσεται στη Βουλή.

«Για την τροπολογία που αφορά τους «Σπαρτιάτες», θα συμφωνήσω με τον κ. Δελή. Η μάχη, ο αγώνας κατά του φασισμού είναι διαρκής. Βεβαίως είμαστε υπέρ της τροπολογίας, όπως ήμασταν και υπέρ της τροπολογίας που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, αλλά η μάχη κατά του φασισμού είναι διαρκής», είπε η βουλευτής της Νέας Αριστεράς και πρόσθεσε: «Σε μια Ευρώπη που μετά τα ερείπια, την καταστροφική εμπειρία του Β΄ παγκοσμίου πολέμου, βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση σήμερα, σε όλη την Ευρώπη, να βλέπουμε κόμματα της ακροδεξιάς με φασιστικές αναφορές να είναι σε άνοδο, αυτό κάτι σημαίνει. Σημαίνει ότι αυτό το σύστημα, το νεοφιλελεύθερο σύστημα, ευνοεί πάρα πολύ την άνθησή του».

