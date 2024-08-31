Αίτημα «για διερεύνηση νέων ποινικών αδικημάτων και νέων υπαιτίων, σχετικά με το μπάζωμα του τόπου του εγκλήματος των Τεμπών», θα καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Συγκεκριμένα, το αίτημα θα καταθέσουν στην Εισαγγελία Εφετών Λάρισας, ο αναπληρωτής κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Βασίλης Κόκκαλης και ο τομεάρχης Δικαιοσύνης Αλέξανδρος Αυλωνίτης, μεθαύριο Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.