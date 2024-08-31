Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Παρεμβάσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας σε εναρμόνιση με την ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας με τον ν. 5108/2024 - Διατάξεις για τη δικαστική αστυνομία».

Σκοπός του σχεδίου νόμου είναι η υποβοήθηση του έργου των δικαστικών αρχών, η αποφυγή καθυστερήσεων στην απονομή της δικαιοσύνης και η διευθέτηση ζητημάτων οργάνωσης και λειτουργίας των δικαστηρίων με βάση τις προβλέψεις του νέου δικαστικού χάρτη. Επίσης, με τις διατάξεις για τη Δικαστική Αστυνομία, επιχειρείται διευκόλυνση του σχεδιασμού και της υλοποίησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων για το προσωπικό του πολιτικού τομέα της δικαστικής αστυνομίας, η ορθολογική κατανομή και αξιοποίηση του προσωπικού του αστυνομικού τομέα της δικαστικής αστυνομίας και, τέλος, η άμεση στελέχωση του πολιτικού τομέα της δικαστικής αστυνομίας.

Το νομοσχέδιο εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, την ερχόμενη Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

