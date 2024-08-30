Ερντογάν: "Δεν περιοριζόμαστε στα σύνορά μας"

Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης

Νέο ρεσιτάλ μεγαλοϊδεατισμού έδωσε την Παρασκευή ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζίπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε αποφοίτους στρατιωτικών σχολών με αφορμή την επέτειο της μικρασιατικής καταστροφής. Ο Ταγίπ Ερντογάν κατέστησε σαφές ότι η Τουρκία έχει γεωπολιτικούς στόχους και συμφέροντα που υπερβαίνουν κατά πολύ τα σύνορά της, και όταν χρειάζεται θα παρεμβαίνει αναλόγως.

«Αν αδιαφορήσουμε για τις εξελίξεις στην περιοχή μας και στην γεωγραφία της καρδιάς μας, τότε θα κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Όπου έχουμε έναν ομογενή από την Αδριατική μέχρι και τις στέπες της Ασίας, τότε η υπόθεση του είναι δική μας υπόθεση. Από τον Καύκασο μέχρι και την Αφρική, όπου έχουμε έναν αδελφό μας, το ντέρτι του είναι και δικό μας ντέρτι» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Όπως με το Αζερμπαϊτζάν είμαστε ενωμένοι με την αρχή ‘’δυο κράτη και ένα έθνος’’, έτσι έχουμε τον ίδιο σφυγμό με τα αδέλφια μας στις τουρκόφωνες χώρες. Εμείς πώς μπορούμε να γυρίσουμε την πλάτη μας στην Ιερουσαλήμ όπου οι πρόγονοι μας τη διοίκησαν με ειρήνη και δικαιοσύνη; Eμείς πώς μπορούμε να κρατάμε κλειστά τα μάτια μας για την Παλαιστίνη όπου ο Μουσταφά Κεμάλ είχε πολεμήσει για να μην μπει η αρβύλα του εχθρού; Πώς μπορούμε να κλείσουμε τα αυτιά μας στις κραυγές των αδελφών μας Παλαιστινίων που εδώ και 11 μήνες το Ισραήλ τους ασκεί γενοκτονία; Ποιος μπορεί να χωρίσει την Κωνσταντινούπολη από την Ιερουσαλήμ;! Ποιος μπορεί να αποκόψει τη Γάζα από το Γκαζίαντεπ;» διερωτήθηκε ο Τούρκος πρόεδρος.

«Όποιος προσπαθεί να περιορίσει τον ορίζοντα της Τουρκίας σε 782 χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα, αν δεν είναι αγνώμων τότε σίγουρα είναι ξένος σε αυτά τα εδάφη. Δεν επιτρέψαμε να μας φυλακίσουν στα ρηχά νερά, δεν τους δώσαμε σημασία... δεν θα τους το επιτρέψουμε. Θα σκεφτόμαστε με επίκεντρο την Τουρκία, αλλά το όραμά μας θα περιλαμβάνει όλο τον κόσμο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.