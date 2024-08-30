Γερμανία: Ξεκίνησαν οι απελάσεις-εξπρές

Οι 28 Αφγανοί πολίτες που έχουν τελέσει αδικήματα στη Γερμανία επιβιβάστηκαν στο Boeing 787 της Qatar Airways από το αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε με προορισμό την Καμπούλ, πρωτεύουσα του Αφγανιστάν. Δύο χρόνια μετά την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν και τη διακοπή έκτοτε των διπλωματικών σχέσεων Βερολίνου-Καμπούλ, η πρώτη «πτήση απέλασης» είναι γεγονός. Η επιτάχυνση των απελάσεων ήταν ήδη στα σχέδια της κυβέρνησης Σολτς, όμως τα γραφειοκρατικά εμπόδια ήταν πολλά, όπως και οι καθυστερήσεις. Το τρομοκρατικό χτύπημα του Ισλαμικού Κράτους την περασμένη Παρασκευή επέβαλε αλλαγή πλεύσης και επίσπευση διαδικασιών.



«Όποιος διαπράττει εγκλήματα δεν θα μπορεί να παραμένει στη Γερμανία» είπε ο καγκελάριος Σολτς από την ανατολική Γερμανία χαρακτηρίζοντας τις απελάσεις-εξπρές σαφές μήνυμα προς τους επίδοξους εγκληματίες. Όπως ανέφερε στην κυβερνητική ενημέρωση ο εκπρόσωπος του καγκελαρίου Στέφεν Χέμπεστραϊτ, η σημερινή πτήση προετοιμαζόταν εδώ και καιρό, με προσοχή και «διακριτικότητα», ενώ εδώ και καιρό η Γερμανία «είχε ζητήσει στήριξη από τους περιφερειακούς εταίρους της». Τόνισε δε ότι το συμφέρον ασφαλείας της Γερμανίας υπερβαίνει εκείνο της προστασίας εγκληματιών ή όσων κρίνονται επικίνδυνοι για την τέλεση αδικημάτων.



Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές η Γερμανία δεν προέβη σε διαπραγματεύσεις απευθείας με το καθεστώς των Ταλιμπάν, αλλά μέσω του Κατάρ, το οποίο φέρεται να διαδραμάτισε διαμεσολαβητικό ρόλο.

Νέο γερμανικό «πακέτο ασφαλείας»

Στο μεταξύ ο καγκελάριος Όλαφ Σολτςκαι η υπ. Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ, αμφότεροι Σοσιαλδημοκράτες, προωθούν το νέο «πακέτο ασφαλείας» που σκοπεύουν να περάσουν άμεσα από τη βουλή με διπλό στόχο: από τη μια πλευρά τη γρήγορη αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και την επίσπευση των απελάσεων και από την άλλη την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και της νέας μορφής εγκληματικότητας με μαχαίρια.



Το δικαίωμα παραμονής στη χώρα μετά από αίτηση ασύλου θα παρέχεται πλέον μετά από αυστηρότερες διαδικασίες και υπό αυστηρότερες προϋποθέσεις. Όσο για τα οφέλη, επιδόματα και άλλες χρηματικές διευκολύνσεις, θα μειωθούν και ενδεχομένως να περικοπούν για εκείνους τους αιτούντες άσυλο που υπάγονται τυπικά στη δικαιοδοσία άλλων κρατών-μελών της ΕΕ.



Ταυτόχρονα στόχος της κυβέρνησης είναι η άρση των εμποδίων για τις απελάσεις στη Συρία και το Αφγανιστάν, όπως αποδεικνύει και η σημερινή μέρα. Απευθείας απελάσεις θα προβλέπονται προφανώς για περιπτώσεις τέλεσης αδικημάτων, ακόμη και χαμηλότερης βαρύτητας. Η γερμανική κυβέρνηση και τα κρατίδια εξετάζουν επίσης αποτελεσματικότερους τρόπους επιστροφής αιτούντων άσυλο στις χώρες πρώτης εισόδου στην ΕΕ βάσει της διαδικασίας του Δουβλίνου.

Ιδιωτικά ταξίδια στις χώρες καταγωγής στο μικροσκόπιο

Στο μικροσκόπιο των γερμανικών αρχών θα μπαίνουν ακόμα και ιδιωτικά ταξίδια στις πατρίδες όσων έχουν λάβει καθεστώς πρόσφυγα ή ατόμων που έχουν λάβει επικουρική προστασία, μια και θα εξετάζεται εάν πράγματι πρόκειται για επιβεβαιωμένη εκπλήρωση σοβαρής π.χ. οικογενειακής υποχρέωσης, όπως η κηδεία συγγενών.



Από εκεί και πέρα η γερμανική κυβέρνηση εξετάζει τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για τη βιομετρική αναγνώριση προσώπου με στόχο τον ευκολότερο εντοπισμό υπόπτων για τέλεση εγκλημάτων, αλλά και τη σύσταση ειδικής ομάδας για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ισλαμιστικής τρομοκρατίας με έμφαση στο διαδίκτυο, αλλά και μέσα ισλαμιστικής ριζοσπαστικοποίησης ισλαμιστών, όπως το TikTok.



Στα νέα μέτρα που βρίσκονται υπό συζήτηση είναι η αντιμετώπιση της χρήσης μαχαιριών ως μέσο επιθέσεων και ευρύτερα του πλαισίου οπλοκατοχής στη Γερμανία.

