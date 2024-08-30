Παύλος Μαρινάκης: Στόχος, να συνεχίσουμε σε πτωτική πορεία για τις τιμές

Ο Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στο Action24 ανέφερε ότι η ΔΕΘ είναι ένας θεσμός και πως ο πρωθυπουργός προσπαθεί χρόνο με τον χρόνο να αλλάξει αυτό το οποίο είχαμε συνηθίσει δηλαδή να είναι μια αφορμή για να ακουστούν παροχές αλλά να γίνει ένας απολογισμός με λέξη-κλειδί τη λογοδοσία. «Αυτό που θέλουμε, ουσιαστικά, είναι να περιγράψουμε πώς θα πορευτούμε τα υπόλοιπα περίπου 3 χρόνια μέχρι το 2027, τι έχουμε κάνει αυτόν τον χρόνο της δεύτερης τετραετίας και τι θέλει να κάνει η κυβέρνηση με βασικό στόχο τη διπλή σύγκλιση, αυτό που είπαμε και στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, να προσεγγίσουμε και άλλο τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και στα εισοδήματα και σε πολλές άλλες κατηγορίες. Αλλά και τη σύγκλιση μεταξύ της Αττικής και της υπόλοιπης Ελλάδας», συμπλήρωσε.

Για το θέμα των τεκμαρτών εισοδημάτων και την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως η κυβέρνηση έχει μόνο μειώσει ή καταργήσει φορολογικούς συντελεστές και στόχος της είναι να συνεχίσει να το κάνει.

«Δεν είναι το τεκμήριο, η συζήτηση. Η συζήτηση είναι η φοροδιαφυγή. Γι' αυτό και το νομοσχέδιο το περιβόητο του περασμένου Νοεμβρίου που προκάλεσε αντιδράσεις -τις οποίες τις κατανοώ σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί του κόσμου πρέπει να του εξηγείς τι κάνεις, η λέξη «λογοδοσία» που σας είπα πριν, είναι η λέξη/κλειδί-, είχε πάρα πολλά πράγματα, τα οποία τα βλέπουμε να εφαρμόζονται: το IRIS, η διασύνδεση ταμειακών με POS, ο νέος τρόπος ελέγχων που οδηγεί σε αποτελέσματα», συνέχισε ο κ. Μαρινάκης.

«Δεν είναι όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες το ίδιο, δεν είναι όλες οι κατηγορίες ίδιες. Για αυτό και μπήκαν συγκεκριμένες εξαιρέσεις για την πρώτη 5ετία, για περιπτώσεις οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα αμφισβήτησης, επίσης, του τεκμηρίου και, βέβαια, χωρίς να θέλω να πω ότι θα αλλάξουμε τη φιλοσοφία του νόμου, ο πρωθυπουργός στην ομιλία του θα ανακοινώσει και κάποιες στοχευμένες παρεμβάσεις, ούτως ώστε να γίνει ακόμη δικαιότερο το σύστημα. Για να μην υπάρχουν, όμως, παρανοήσεις, εμείς τι θέλουμε; Εμείς θέλουμε δικαιότερη φορολόγηση», συμπλήρωσε.

Για την ακρίβεια ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε πως διαψεύδονται από τα στοιχεία όσοι έλεγαν ότι είναι ακρίβεια Μητσοτάκη. Σημείωσε ότι η Ελλάδα βρίσκεται περίπου 30% στον πληθωρισμό τροφίμων, δηλαδή οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά περίπου 30%. «Όμως, όπως φαίνεται από τα στοιχεία, και στο γενικό πληθωρισμό και στον πληθωρισμό τροφίμων, είμαστε λίγο κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό δεν είναι επιτυχία, σας προλαβαίνω. Όχι! Αλλά είναι βαθύτατος λαϊκισμός όταν εκπροσωπείς ένα κόμμα, οποιοδήποτε κόμμα, να λες ότι ένα πρόβλημα το οποίο είναι ευρύτερο, είναι ένα πρόβλημα που το δημιούργησε μία κυβέρνηση. Για αυτό και, ούτε και ανέβασε τις τιμές η κυβέρνηση, ούτε προφανώς θα ρίξει, δηλαδή αν αρχίσουμε, όπως έχουμε τώρα, για τρεις συνεχόμενους μήνες μειώσεις είναι προϊόν μόνο της κυβερνητικής πολιτικής», διευκρίνισε.

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι απέναντι σε αυτό η κυβέρνηση επιπλέον αυξάνει τα εισοδήματα και δημιουργεί θέσεις εργασίας.

«Με τη δημιουργία θέσεων εργασίας αυξήθηκε και ο μέσος μισθός. Γιατί αυξήθηκε; Γιατί έτσι πλέον οι εργαζόμενοι, σε μια χώρα που έχει ανεργία κάτω από 12% πλέον και με τα χτεσινά στοιχεία, διαπραγματεύονται μια καλύτερη αμοιβή ... Και βέβαια, πρόστιμα, έλεγχος στην αγορά. Έχουν μπει πρόστιμα που δεν είχαν μπει για ολόκληρες δεκαετίες για να συγκρατηθούν οι τιμές. Στα σχολικά είδη επιτέλους βλέπουμε μειώσεις», προσέθεσε.

Επισήμανε επ’ αυτού ότι ο ΙΕΛΚΑ λέει πως για 3 συνεχόμενους μήνες έχουμε μειώσεις μεσοσταθμικά. «Ο στόχος είναι να συνεχίσουμε σε πτωτική πορεία για τις τιμές και σε ανοδική πορεία για τα εισοδήματα», προσέθεσε σημειώνοντας πως «έχουμε δώσει μια ιερή δέσμευση για μέσο μισθό 1.500 ευρώ και θα την τηρήσουμε».

Σχετικά με τα ψάρια στον Παγασητικό, ο κ. Μαρινάκης απάντησε πως είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα και αυτή τη στιγμή ο κρατικός μηχανισμός ευρύτερα αναζητά τις ευθύνες και κινείται για την άμεση αποκατάσταση αυτής της πολύ άσχημης εικόνας.

Μετά από σχετικό ερώτημα για τις απολαβές των υγειονομικών ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως η υγεία έχει τεράστιες ανάγκες και πως έχει την αίσθηση ότι θα υπάρχει σημαντική αναφορά του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή υλοποιείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα από συστάσεως ΕΣΥ αναβάθμισης των νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας σε όλη την Ελλάδα, έχουν αυξηθεί οι μισθοί και οι εφημερίες και το συντομότερο θα έχουμε νέες σημαντικές αναφορές από τον πρωθυπουργό για την υγεία.

«Ας περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι αυτές», συμπλήρωσε ενώ τόνισε πως «δεν καταρρέει το ΕΣΥ» αλλά «έχει πολλά προβλήματα τα οποία μέρα με τη μέρα πρέπει να λύνονται».

«Δεν έχουμε καμία δουλειά εμείς να μπλέξουμε με τα εσωκομματικά άλλων κομμάτων», απάντησε σχετικά τις εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ.

Δήλωσε επίσης ότι εκλογές θα έχουμε το 2027 και πως για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ανακοινώσεις θα έχουμε στην ώρα τους. «Είναι εξαιρετικά πρόωρη η συζήτηση για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τελεία! Και είναι και επιβλαβές να συμβαίνει αυτό -όχι από εσάς, εσείς, προφανώς, ρωτάτε ό,τι θέλετε να ρωτήσετε, αλίμονο- από στελέχη της κυβέρνησης ή βουλευτές. Θεωρώ ότι ο πρωθυπουργός θα ακούσει όλες τις απόψεις, όταν έρθει η ώρα, κυρίως της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας. Εννοείται. Έχει τη μεγαλύτερη ισχύ παραδοσιακά στη Νέα Δημοκρατία η Κοινοβουλευτική Ομάδα», υπογράμμισε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε επίσης ότι «εμείς θέλουμε να κριθούμε το 2027, σημείο-σημείο, σελίδα-σελίδα για το πρόγραμμά μας».

Ερωτηθείς ειδικά για την Πρόεδρος της Δημοκρατίας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε: «Η κυρία Σακελλαροπούλου είναι ένας εξαιρετικά σοβαρός άνθρωπος, με μια σπουδαία πορεία στον δικαστικό κλάδο. Την τιμούμε και για το πρόσωπο και για τον ρόλο της. Από εκεί και πέρα, δεν μπορούμε να προεξοφλήσουμε τίποτα, το οποίο είναι τόσους μήνες νωρίτερα. Είτε σας πω το ένα, είτε σας πω το άλλο, είναι θεσμικά ανεπίτρεπτο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ένας θεσμός. Ανεξαρτήτως προσώπου. Πέραν, δηλαδή, του απόλυτου σεβασμού. Είναι λάθος να μπούμε τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου σε μία συζήτηση που είναι του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου. Όταν έρθει η ώρα, θα έχουμε και τις σχετικές ανακοινώσεις και προφανώς και θα κάνουμε και αυτή τη συζήτηση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.