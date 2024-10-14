Δριμεία επίθεση στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που ψήφισαν για τον αποκλεισμό του Στέφανου Κασσελάκη από υποψήφιος πρόεδρος στον ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε το πρωί της Δευτέρας η Θεοδώρα Τζάκρη, λέγοντας ότι «μετέτρεψαν ένα από τα κορυφαία συλλογικά όργανα σε ατομικό συνδικαλιστικό όργανο. Όλα αυτά θα τα "σαρώσει" το συνέδριο, άρα άνθρακες ο θησαυρός. Ευτελίζουν τον ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά, μας έπιασε στο στόμα του και ο Άδωνις Γεωργιάδης, τι κατάντια».

Όπως είπε στον ΑΝΤ1, «η Κεντρική Επιτροπή δεν είναι Βατικανό, τα μέλη της δεν είναι καρδινάλιοι και δεν είναι αλάθητοι. Έκαναν μια εισήγηση προς το Συνέδριο, που είναι το ανώτατο όργανο μας και λαμβάνει τις αποφάσεις. Κάποια στιγμή θα γίνει το Συνέδριο. Το μόνο αρμόδιο να ανακηρύξει υποψηφίους, βάσει του καταστατικού μας, είναι το Συνέδριο. Η κομματική βάση είναι μαζί μας, όσα μέτρα και να κάνουν, ότι κι αν προσπαθούν να μαγειρέψουν... δεν υπάρχει περίπτωση το Συνέδριο να επικυρώσει την απόφαση της ΚΕ, δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι υποψήφιος ο Στέφανος Κασσελάκης».

Η ίδια υποστήριξε ότι «ο Στέφανος Κασσελάκης θα κερδίσει τις εκλογές στον ΣΥΡΙΖΑ από τον πρώτο γύρο γιατί είναι το φαβορί και το ξέρουν. Έχουμε την πλειοψηφία και μάλιστα συντριπτικά στους συνέδρους. Με όλα αυτά που κάνουν πεισμώνουν την βάση και είναι "χρυσοί χορηγοί" μας».

Στο πλαίσιο αυτό υπενθυμίσε ότι «αποπειράθηκαν να τον διαγράψουν, η προσπάθεια έπεσε στο κενό. Αυτά είναι όνειρα θερινής νυκτός των αντιπάλων μας. Θα πάει στο συνέδριο, θα ανακηρυχθεί κανονικά από τους συνέδρους υποψήφιος και θα κερδίσει από τον πρώτο γύρο, γιατί είναι το φαβορί και αυτό το ξέρουν. Όταν μιλήσει το Συνέδριο, θα τα πούμε».

Κατά την ίδια «σύμφωνα με τον οδικό χάρτη που έχει ψηφιστεί, δεν μπορεί να γίνουν εκλογές, αν δεν γίνει το Συνέδριο» ρποσθέτοντας ότι η πλευρά Κασσελάκη ενημερώθηκε προχθές ότι έχει βρεθεί ο χώρος και το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει στο Γκάζι.

Όσον αφορά τον Παύλο Πολάκη, η κυρία Τζάκρη εξέφρασε τη λύπη της «που σε αυτό συνέπραξε ο κ. Πολάκης και οι άνθρωποι του, που δεν ήρθε ο ίδιος, αλλά τους έστειλε για να υπάρξει απαρτία στην Κεντρική Επιτροπή, αυτό δεν το ξεχνάω».

Δηκτικά σχολίασε «μπορεί να πάρουν κι άλλες αποφάσεις πχ. να διαγραφούν οι ομογενείς ή αυτοί που πάνε στο γυμναστήριο», ενώ για το ενδεχόμενο να υπάρξουν κυρώσεις εναντίον της από την Κεντρική Επιτροπή είπε:

«Εγώ την ίδια στάση είχα πάντα, ο Νίκος Παππάς πρέπει να εξηγήσει γιατί άλλαξε στάση και πλέον δεν στηρίζει τον Στέφανο Κασσελάκη. Εγώ μιλάω πάντοτε πολιτικά και ποτέ επί προσωπικού».

«Η Κεντρική Επιτροπή δεν μπορεί ούτε να διαγράφει ούτε να ανακηρύξει υποψήφιους. Δεν θα κάνει άλλο κόμμα, ο Κασσελάκης θα διεκδικήσει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι βολεύονται με την ανωμαλία στον ΣΥΡΙΖΑ. Μέσα σε έναν μήνα έχει γίνει και δεύτερη μομφή εναντίον του για την υποψηφιότητα του. Έχουν ξαναγίνει ποτέ αυτά; Αυτό που δεν είναι κανονικότητα στον ΣΥΡΙΖΑ, είναι να αμφισβητηθεί πρόεδρος εκλεγμένος σε διάστημα μικρότερο του ενός χρόνου από την εκλογή του».

Ερωτηθείσα, τέλος, γιατί δηλώνει ακόμη πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ο Στέφανος Κασσελάκης, η κυρία Τζάκρη απάντησε ότι «την ημέρα υπερψήφισης της μομφής δεν εξέπεσε από την θέση του ως Προέδρος ο Στέφανος Κασσελάκης για να μην υπάρχει κενό στην ηγεσία του κόμματος, σύμφωνα με την άποψη έγκριτων νομικών όπως ο κ. Κοντιάδης. Για να μην τεντώσει το σχοινί, άφησε το γραφείο του και παραιτήθηκαν οι συνεργάτες του και είπε «δεν πειράζει, θα το σώσω μετά».

