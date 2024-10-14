«Κάθε μήνα αυξάνεται ο αριθμός των νέων λεωφορείων που δρομολογούνται στην Αττική», δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, σήμερα Δευτέρα, στο αμαξοστάσιο του ΟΑΣΑ στους Θρακομακεδόνες, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιο για τις Μεταφορές, Βασίλη Οικονόμου, τη Γενική Γραμματέα Μεταφορών, Δέσποινα Παληαρούτα και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΑΣΑ, Γιώργο Σπηλιόπουλο.

Σήμερα, στο πλαίσιο του διαγωνισμού του ΟΑΣΑ, δρομολογούνται 35 νέα, σύγχρονα λεωφορεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, τα οποία εξυπηρετούν 11 γραμμές. Μαζί με τα 75 που ήδη κυκλοφορούν στις περιαστικές γραμμές της Αττικής, καθώς και τα 140 νέα ηλεκτρικά οχήματα της ΟΣΥ, ο συνολικός αριθμός των νέων λεωφορείων που έχουν ενσωματωθεί στον στόλο των αστικών συγκοινωνιών ανέρχεται πλέον στα 250.

Ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, αφού επιθεώρησε τα νέα οχήματα, δήλωσε:

«Κάθε μήνα αυξάνεται ο αριθμός των νέων λεωφορείων που δρομολογούνται στην Αττική. Σήμερα, ενσωματώνονται, σε 11 γραμμές της, Αττικής 35 νέα, σύγχρονα οχήματα, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.Αυτά έρχονται να προστεθούν στα 75 που ήδη κυκλοφορούν, καθώς και στα 140 ηλεκτρικά λεωφορεία.

Συνεπώς, ο στόλος των αστικών συγκοινωνιών έχει ήδη ανανεωθεί, με 250 καινούργια οχήματα, που προσφέρουν καλύτερες και πιο ποιοτικές υπηρεσίες στο επιβατικό κοινό και εξασφαλίζουν προσβασιμότητα σε όλους τους συμπολίτες μας.Για πρώτη φορά από το 2009. Για πρώτη φορά τα τελευταία 15 χρόνια!

Στόχος είναι η πλήρης ανανέωση του στόλου των οχημάτων, με τη δρομολόγηση 950 νέων λεωφορείων στην Αττική έως το τέλος καλοκαιριού του 2025.Και ο στόχος αυτός, θα επιτευχθεί».

Πηγή: skai.gr

