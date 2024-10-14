Οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ κυριάρχησαν στη συνέντευξη του υπουργού Επικρατείας Μάκη Βορίδη, στον ΣΚΑΪ, ξεκινώντας, βέβαια, από την επανεκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη.

Η κυβέρνηση ούτε χάρηκε ούτε λυπήθηκε από το γεγονός αυτό, σημείωσε εισαγωγικώς ο υπουργός Επικρατείας, υπενθυμίζοντας, εξάλλου, ότι η αύξηση συμμετοχής στο ΠΑΣΟΚ δεν ήταν θεαματική (σ.σ. αναφερόμενος, προφανώς, στον α' γύρο).

Πάντως, το αποτέλεσμα της κάλπης, σύμφωνα με τον κ. Βορίδη, είναι ότι «η μέχρι σήμερα πορεία του Νίκου Ανδρουλάκη εγκρίνεται». Επιπροσθέτως, «ο κ. Ανδρουλάκης, σε σχέση με τους άλλους υποψηφίους, ήταν εκείνος που είχε πεπραγμένα ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Η πορεία, οι επιλογές, οι τακτικές και οι στρατηγικές που έκανε ο κ. Ανδρουλάκης, έχουν εγκριθεί. Δεν περιμένουμε κάτι θεαματικά διαφορετικό, θα συνεχίσει στο δρόμο που έχει χαράξει», ήταν η εκτίμηση του Μ. Βορίδη.

Και, σε επόμενο σημείο της συνέντευξης, ο υπουργός Επικρατείας τόνισε ότι «ο πρωθυπουργός θα φερθεί, όπως πάντοτε, θεσμικά. Ο πρωθυπουργός κοιτάει τη δύναμη των κομμάτων, έτσι όπως αυτή καθορίσθηκε από τους συσχετισμούς των βουλευτικών εκλογών. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αξιωματική αντιπολίτευση είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Παρακολουθούμε τι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω όλοι».

«Ο πρωθυπουργός είναι υποχρεωμένος να σέβεται τη θεσμική τάξη και θα τη σεβαστεί, δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Η αξιωματική αντιπολίτευση είναι αυτό που είναι, προς ώρας. Με τις δημοσκοπήσεις δεν αλλάζει ο θεσμικός συσχετισμός» υπογράμμισε ο ίδιος.

Ο κ. Βορίδης διευκρίνισε, δε, ότι «η επικοινωνία με τον Νίκο Ανδρουλάκη δεν σημαίνει ότι ο πρωθυπουργός κλείνει το μάτι σε κάποιον, είναι μια αυτονόητη κίνηση πολιτικής ευπρέπειας». Επίσης, ανέφερε ότι «ακόμη και σε πολύ δύσκολες στιγμές, έχω ακούσει τις προσκλήσεις που δημοσίως έχει απευθύνει ο πρωθυπουργός προς τον κ. Ανδρουλάκη».

Άλλωστε, συμπλήρωσε, «υπάρχει η θεσμική συνεργασία των κομμάτων στο Κοινοβούλιο, υπάρχουν αποφάσεις που απαιτούν αυξημένη πλειοψηφία, που σημαίνει μια ελάχιστη δυνατότητα συνεργασίας, επί παραδείγματι για την τοποθέτηση των ανεξάρτητων αρχών». Παρενθετικώς διευκρίνισε ότι «για την Προεδρία της Δημοκρατίας αρκεί η απλή πλειοψηφία». Ενώ για το γενικό πλαίσιο επέμεινε ότι «είναι σημαντικό να μπορούν τα κόμματα να συνεννοούνται ως προς τα πρόσωπα, κι εκεί θα μετρηθούν όλοι». Εν τέλει, θα είναι «ένα πρώτο crash test για τον κ. Ανδρουλάκη και τον τρόπο που θα πολιτεύεται, θα είναι και αυτά τα ζητήματα».

«Δεν σχολιάζουμε τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ, παρότι ο πειρασμός είναι μεγάλος»

Όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Βορίδης είπε πως «θα απευθυνόμαστε στον όποιο ΣΥΡΙΖΑ με την ιδιότητα που έχει, σύμφωνα με όσα ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής». Ενώ κληθείς να σχολιάσει τα εσωκομματικά του, δήλωσε:

«Έχουμε πει να μην σχολιάζουμε, παρότι ο πειρασμός είναι μεγάλος. Επειδή είναι σε εξέλιξη η εσωκομματική διαδικασία και έχουν και το συνέδριό τους, έχουμε πει να μην σχολιάζουμε τα εσωκομματικά». Επεσήμανε, πάντως, ότι δεν αισθάνεται λύπη για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ. «Είναι το επιτίμιο της πολιτικής στάσης του όλη την προηγούμενη περίοδο», υποστήριξε ο υπουργός Επικρατείας.

Φεύγοντας από τα ζητήματα που απασχολούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, η συνέντευξη περιστράφηκε στα θέματα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση. Εδώ, το σχόλιο του υπουργού Επικρατείας ήταν ότι «η πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή -έτσι το ερμηνεύω εγώ τουλάχιστον- οι πολίτες ξέρουν ότι για κάθε ζήτημα, το οποίο έχουν, για κάθε θέμα το οποίο αντιμετωπίζουν, προσφεύγουν στο μοναδικό, ισχυρό και συγκροτημένο πυλώνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σύστημα, που είναι η κυβέρνηση. Αυτό έχει το καλό του, ότι είναι ο μοναδικός πυλώνας, από την άλλη μεριά, η προσδοκία είναι τεράστια και το ενδεχόμενο να μην μπορέσεις να τα εκπληρώσεις όλα, προφανώς δημιουργεί μια αίσθηση ότι "δεν προχωρήσαμε όπως πρέπει"».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.