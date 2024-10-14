Κασσελάκης: Μια χούφτα άνθρωποι είναι ικανοί για όλα - Σας ζητώ να γίνετε ασπίδα Δημοκρατίας

Στην αντεπίθεση περνά ο Στέφανος Κασσελάκης με νέα ανάρτησή του στο Facebook, μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής να τον αποκλείσει από την κούρσα για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Καλεί τους πολίτες να γραφτούν στις λίστες έως τις 24 Οκτωβρίου, για να μπορούν να ψηφίσουν για συνέδρους. «Να γεμίσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ με χιλιάδες #Είμαι_εδώ» αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Η μειοψηφία των μελών ενός οργάνου απαγόρευσε στον νόμιμα εκλεγμένο πρόεδρο του κόμματος να είναι εκ νέου υποψήφιος (…) Ξέρετε πια ότι μια χούφτα άνθρωποι είναι ικανοί για όλα. Αν δουν ότι δεν καταφέρνουν να κερδίσουν το συνέδριο, θα το αναβάλουν και πάλι. Όμως και οι μηχανισμοί έχουν τα όρια τους (…) Σας ζητώ να γίνετε μια ασπίδα Δημοκρατίας. Εάν είστε αριστεροί και προοδευτικοί πολίτες και δεν είστε μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ήδη, να γραφτείτε άμεσα, μέχρι τις 24 του Οκτώβρη, για να μπορείτε να ψηφίσετε για συνέδρους. Να γεμίσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ με χιλιάδες #Είμαι_εδώ».

«Θα ήταν εύκολη λύση η φυγή, Όμως σας προσκαλώ στα δύσκολα: να κερδίσουμε πίσω την αξιοπρέπεια της δημοκρατικής παράταξης. Δεν της αξίζει αυτός ο εξευτελισμός (…) Πάρτε τον ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια σας. Στο Συνέδριο, Η Δημοκρατία αντεπιτίθεται» προσθέτει στην ανάρτησή του.

Αναλυτικά η ανάρτηση Κασσελάκη



Η μειοψηφία των μελών ενός οργάνου απαγόρευσε στο νόμιμα εκλεγμένο πρόεδρο του κόμματος να είναι εκ νέου υποψήφιος.



Είναι ένα γεγονός πρωτοφανές στην Ιστορία του τόπου.



Είναι ένα γεγονός σοκαριστικό στην ιστορία της Αριστεράς.



Όμως το ανώτατο όργανο του ΣΥΡΙΖΑ είναι το Συνέδριο. Αυτό θα αποφασίσει για όλα.



Η φωνή μας είναι το Συνέδριο.



Ξέρετε πια ότι μια χούφτα άνθρωποι είναι ικανοί για όλα. Αν δουν ότι δεν καταφέρνουν να κερδίσουν το συνέδριο, θα το αναβάλουν και πάλι.



Όμως και οι μηχανισμοί έχουν τα όρια τους.



Και γι' αυτό σας ζητώ να γίνετε ένα μεγάλο κύμα δημοκρατίας το οποίο θα σαρώσει όλους αυτούς τους μηχανισμούς.



Ξέρω ότι αισθάνεστε θλίψη, οργή, απογοήτευση.



Μετατρέψτε αυτά σε πείσμα, δύναμη και αγώνα.



Σας ζητώ να μη φύγετε από τις ΟΜ.



Σας ζητώ να γίνετε μια ασπίδα Δημοκρατίας.



Εάν είστε αριστεροί και προοδευτικοί πολίτες και δεν είστε μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ήδη, να γραφτείτε άμεσα, μέχρι τις 24 του Οκτώβρη, για να μπορείτε να ψηφίσετε για συνέδρους.



Να γεμίσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ με χιλιάδες #Είμαι_εδώ.



Θα ήταν εύκολη λύση η φυγή.



Όμως σας προσκαλώ στα δύσκολα: να κερδίσουμε πίσω την αξιοπρέπεια της δημοκρατικής παράταξης.



Δεν της αξίζει αυτός ο εξευτελισμός.



Δεν αξίζει στους αγώνες των παππούδων μας για ελευθερία και δημοκρατία. Δεν αξίζει στις ελπίδες των παιδιών μας για μια δίκαιη κοινωνία με ίσες ευκαιρίες.



Η Αριστερά αποκλείεται να αποκλείει.



Η Αριστερά επιβάλλεται να ανοίγεται στο αύριο.



Πάρτε τον ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια σας.



Στο Συνέδριο,



Η Δημοκρατία αντεπιτίθεται.



Πηγή: skai.gr

