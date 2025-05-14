Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δένδιας: Η ανάδειξη της Θράκης σε κόμβο στρατηγικής σημασίας θωρακίζει την ασφάλεια της Ελλάδας και της ΕΕ

Ανάρτηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας στο Χ, για τα 105 χρόνια από την απελευθέρωση της Θράκης 

URAKH

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με ανάρτηση στο Χ για τα 105 χρόνια από την απελευθέρωση της Θράκης αναφέρει: «Η αξιοποίηση της γεωγραφικής της θέσης και η ανάδειξή της σε κόμβο στρατηγικής σημασίας, θωρακίζει την ασφάλεια της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νίκος Δένδιας Θράκη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark