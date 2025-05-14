Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με ανάρτηση στο Χ για τα 105 χρόνια από την απελευθέρωση της Θράκης αναφέρει: «Η αξιοποίηση της γεωγραφικής της θέσης και η ανάδειξή της σε κόμβο στρατηγικής σημασίας, θωρακίζει την ασφάλεια της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

105 χρόνια από την Απελευθέρωση της Θράκης. Η αξιοποίηση της γεωγραφικής της θέσης και η ανάδειξή της σε κόμβο στρατηγικής σημασίας, θωρακίζει την ασφάλεια της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. pic.twitter.com/7k0DODe7n4 May 14, 2025

