Απάντηση Κομισιόν σε Αυτιά για τη στέγη: Στήριξη σε κράτη και πόλεις με διπλάσια κονδύλια

Ο Επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης κ. Dan Jorgensen, σε απάντησή του, σε νέα ερώτηση του ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Αυτιά, τονίζει ότι η Επιτροπή θα υποστηρίξει κράτη και πόλεις για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, προσφέροντας τεχνική βοήθεια και ότι θα εργαστεί για μία πρόταση, που θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να διπλασιάσουν τις προγραμματισμένες επενδύσεις της πολιτικής συνοχής για μια οικονομικά προσιτή στέγη.

Δηλαδή, η Κομισιόν θα παρέχει τεχνική υποστήριξη τόσο σε τοπικό, όσο και σε εθνικό επίπεδο στα κράτη μέλη, προσφέροντας τεχνική βοήθεια για καλύτερη διεξαγωγή επενδύσεων που θα οδηγήσουν στην άμβλυνση του προβλήματος.

Η πλήρης απάντηση του Επιτρόπου έχει ως εξής:

«Το πρώτο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Προσιτής Στέγασης, που ανακοινώθηκε, θα υποστηρίξει πόλεις και κράτη μέλη στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, προσφέροντας τεχνική βοήθεια και θα εστιάζει στις επενδύσεις και στην ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων.

Για την προώθηση των επενδύσεων σε οικονομικά προσιτή και βιώσιμη στέγαση, η Επιτροπή έχει δημιουργήσει μια νέα ομάδα εργασίας για τη στέγαση και θα συνεργαστεί στενά με διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ιδίως την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τις εθνικές τράπεζες και άλλους σχετικούς φορείς, στο πλαίσιο μίας πανευρωπαϊκής επενδυτικής πλατφόρμας. Θα εργαστεί επίσης για μία πρόταση που θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να διπλασιάσουν τις προγραμματισμένες επενδύσεις της πολιτικής συνοχής για μία οικονομικά προσιτή στέγη.

Η Επιτροπή εργάζεται για την εφαρμογή του πρόσφατου κανονισμού για τη βραχυπρόθεσμη μίσθωση (που προβλέπει την παροχή αξιόπιστων στοιχείων για τη βραχυπρόθεσμη μίσθωση, για να βοηθηθούν τα κράτη μέλη να σχεδιάσουν τα πιο κατάλληλα και στοχευμένα μέτρα). Όλες αυτές οι ενέργειες θα βοηθήσουν τους πολίτες της ΕΕ να έχουν πρόσβαση σε πιο προσιτή στέγαση. Τέλος, η Επιτροπή θα ερευνήσει επίσης πιθανά φαινόμενα κερδοσκοπίας στη στέγαση και θα προβεί επίσης στη διεξαγωγή ανάλυσης αντικτύπου της κερδοσκοπίας καθώς και των οικονομικών συνεπειών της και θα προτείνει ενέργειες παρακολούθησης όπου χρειάζεται».

Πηγή: skai.gr

