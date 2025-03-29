Επιβεβαίωση skai.gr: Προσχώρησαν στον ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Μελίδης και Μαριζέτα Αντωνοπούλου

Την προσχώρηση στον ΣΥΡΙΖΑ δύο στελεχών που αποχώρησαν πριν από λίγες ημέρες από το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε σήμερα η Κουμουνδούρου.

Πρόκειται για τους Δημήτρη Μελίδη και Μαριζέτα Αντωνοπούλου, οι οποίοι ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από τη Χαριλάου Τρικούπη με επιστολή στον γραμματέα της παράταξης επικαλούμενοι πολιτικές διαφωνίες.

Η Μαριζέτα Αντωνοπούλου που είχε συμπεριληφθεί στο πράσινο ψηφοδέλτιο για τις ευρωεκλογές, αλλά και ο Δημήτρης Μελίδης, αναπληρωτής Γραμματέας του Τομέα Θεσμών του κινήματος, κοινοποίησαν με email την απόφαση τους στο κόμμα την περασμένη Κυριακή.

Η σημερινή εξέλιξη επιβεβαιώνει τις πληροφορίες του skai.gr, που έφεραν τα δύο στελέχη να φλερτάρουν με την Κουμουνδούρου.

Στην σχετική ανακοίνωση από τον ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται: «Αθροίζουμε δυνάμεις με δύο ακόμα προοδευτικά στελέχη στο πλαίσιο της επανεκκίνησης του κόμματος. Ο Σωκράτης Φάμελλος καλωσόρισε σε αυτή την προσπάθεια τον Γενικό Γραμματέα Παρατηρητηρίου Θεσμών του ΕΚΠΑ, Δημήτρη Μελίδη και την πανεπιστημιακό του τμήματος Κοινωνιολογίας του ΕΚΠΑ, Μαριζέτα Αντωνοπούλου, οι οποίοι θα συμμετέχουν στη διευρυμένη Κεντρική Επιτροπή Επανεκκίνησης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ».



Πηγή: skai.gr

