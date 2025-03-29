Στη δέσμευση για «έναν ισχυρό και αξιόπιστο ΣΥΡΙΖΑ που θα αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο για την υποστήριξη των πολιτών και για την προοδευτική διέξοδο της χώρας», αναφέρθηκε ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος ανοίγοντας τις εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.

Παράλληλα, εξαπέλυσε σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση. «Δεν πάει άλλο με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Απαιτείται πολιτική αλλαγή. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ένας απονομιμοποιημένος πρωθυπουργός σε μια απονομιμοποιημένη κυβέρνηση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Φάμελλος.

Ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ξεκίνησε την πολιτική του επίθεση από την Προανακριτική για τα Τέμπη, λέγοντας: «Ο κ. Μητσοτάκης φιμώνει και απαξιώνει τη Βουλή. Παραβιάζει το Σύνταγμα, την ποινική διαδικασία και τον κανονισμό της Βουλής. Ο κ. Μητσοτάκης φοβάται τη Βουλή, φοβάται να φανερωθεί η αλήθεια και να αποκαλυφθεί ποιος ήταν τελικά ο εντολέας του μπαζώματος». Γενικεύοντας σημείωσε: «Είναι η κυβέρνηση της ΝΔ που έχει βάλει τη χώρα σε μια πρωτοφανή θεσμική κρίση. Για πρώτη φορά στα μεταπολιτευτικά χρονικά έχει διοριστεί ηγεσία της Δικαιοσύνης, η οποία αμφισβητείται από τα συλλογικά όργανα των λειτουργών της Δικαιοσύνης».

Κάνοντας αναφορά στον ανασχηματισμό, αναφέρθηκε στην παραίτηση του Αρίστου Δοξιάδη, για να προσθέσει ότι «ο ανασχηματισμός απέδειξε ότι τελείωσαν τα καύσιμα του κ. Μητσοτάκη. Και ο κατήφορος δεν έχει επιστροφή. Γιατί επέλεξε την παραμονή προσώπων στις ίδιες θέσεις που έχουν προσβάλει την κοινωνία. Επέλεξε την ανακύκλωση απαξιωμένων προσώπων. Όσο και αν ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να αλλάξει την ατζέντα, δεν μπορεί. Φάνηκε και από την ανακοίνωση - εμπαιγμό του κατώτατου μισθού».

Για το θέμα των συνεργασιών, άφησε αιχμές προς το ΠΑΣΟΚ: «Απευθύναμε ξεκάθαρο κάλεσμα προς τις προοδευτικές δυνάμεις εντός και εκτός Βουλής. Η πρότασή μας περιέλαμβανε: Κοινοβουλευτική συμπόρευση, δημόσιο πολιτικό φόρουμ διαλόγου με τις δυνάμεις που συμφωνούν να ανοίξουμε μία προγραμματική συζήτηση αλλά και κοινωνικές συνεργασίες για τα όλα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία. Εμείς είμαστε όσο και αν ενοχλεί κάποιους η προγραμματική και δομική αντιπολίτευση απέναντι στον κ. Μητσοτάκη».

Άσκησε κριτική σε όσους καθυστερούν να απαντήσουν και στερούν λύσεις και προοπτική από την ελληνική κοινωνία. Είπε χαρακτηριστικά: «Όποιος υποτιμά τη λαϊκή απαίτηση για συνεργασίες και προοδευτικό λαϊκό μέτωπο, όποιος αμφισβητεί τη δυναμική του, υποτιμά και τους πολίτες και τις ανάγκες τους. Και ευνοεί τα σχέδια του κ.Μητσοτάκη και του συστήματος που τον στηρίζει, το οποίο θέλει την προοδευτική αντιπολίτευση διασπασμένη».

Στράφηκε ονομαστικά κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, καταλογίζοντάς της ότι «υπηρετεί με ζηλευτή συνέπεια την ρητορική του αντι-ΣΥΡΙΖΑ μετώπου» και πρόσθεσε: «Θέλω λοιπόν να δηλώσω προς όλες τις πλευρές. Είμαστε περήφανοι για όσα πέτυχε η κυβέρνηση μας, η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, την ώρα που η κυρία Κωνσταντοπούλου κατέβαινε στα συλλαλητήρια μαζί με τα πιο ακροδεξιά στοιχεία της κοινωνίας. Μαζί με τους λαϊκιστές της ΝΔ και τους χρυσαυγίτες».

Μιλώντας για το πρόγραμμα διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, υπογράμμισε ότι «ο στόχος μας δεν είναι ένας καλύτερος, έστω τιμιότερος διαχειριστής της αδικίας. Αλλά η ανατροπή της κοινωνικής αδικίας και η εφαρμογή της κοινωνικής δικαιοσύνης. Μία έξυπνη πολιτεία με σχέδιο αλλά και έλεγχο στην οικονομία, στο ρεύμα, στα διυλιστήρια και στις τράπεζες, όπου σήμερα κυριαρχούν τα καρτέλ. Με ενίσχυση και αξιοποίηση του μετοχικού κεφαλαίου του Δημοσίου, για να υπάρχουν φτηνές τιμές και ωφέλιμες πολιτικές για τον λαό. Αλλά και για μία νέα οικονομία, με νέο παραγωγικό μοντέλο, καινοτόμο, οικολογικό, κυκλικό και ψηφιακό».

Αναφέρθηκε στην προσυνεδριακή διαδικασία του κόμματος λέγοντας ότι οφείλουμε να ανταποκριθούμε στις κοινωνικές και πολιτικές ανάγκες, σε μία περίοδο πολιτικής κρίσης. «Να υλοποιήσουμε το προσκλητήριο για την ολόπλευρη διεύρυνση του κόμματός μας, να ενεργοποιήσουμε όλες τις οργανώσεις με ουσιαστική συμμετοχή όλων των μελών, να συζητήσουμε για τις θέσεις και το καταστατικό του κόμματός μας, σε μία ανοιχτή συζήτηση με την κοινωνία. Έχουμε ακόμα δρόμο, δουλειά και προσπάθεια για να γίνουμε ένα συγκροτημένο κόμμα, με πλούσια εσωτερική ζωή, αλλά με ενιαίο λόγο και δράση».

Συνεχίζοντας για τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ, είπε: «Στις εκλογές του Νοέμβρη, τα χιλιάδες μέλη μας δεν επέλεξαν μόνο νέο πρόεδρο. Διάλεξαν και πολιτικό σχέδιο. Ο κόσμος μας, μας έχει δώσει εντολή να αλλάξουμε όλα αυτά που μας πλήγωσαν και μας αδυνάτισαν, τους εσωκομματικούς συσχετισμούς, την εσωστρέφεια, τις προσωπικές διαδρομές. Στόχος μου είναι να γίνει ξανά ισχυρός ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σε αυτή την προοπτική, με αυτή τη συντροφικότητα και τη δυνατότητα συμμετοχής, καλούμε σε αυτή τη νέα πορεία, νέους πολύτιμους συνοδοιπόρους που τους βλέπουμε και σήμερα κοντά μας. Αλλά και παλιούς συντρόφους και συντρόφισσες που μπορεί να διαφωνήσαμε στο παρελθόν, αλλά συμφωνούμε σήμερα στην αναγκαιότητα ενός ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ενωμένου, δυνατού και αποφασισμένου να εγγυηθεί την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη η κοινωνία».

Έκανε αναφορά στα κομματικά μέσα λέγοντας ότι «γίνεται μία γιγαντιαία προσπάθεια διάσωσης, από την κατάσταση βαθιάς χρεωκοπίας που παρέλαβα».

Αναφέρθηκε στον οδικό χάρτη για το συνέδριο: «Το συνέδριο θα σηματοδοτήσει τη διεύρυνση, την επανεκκίνηση και την αλλαγή του κόμματός μας σε όλα τα επίπεδα! Αυτό το χαρακτήρα έχει και η συγκρότηση της Επιτροπής Επανεκκίνησης, η οποία θα συμβάλλει και στη σύνδεση του συνεδρίου μας με την κοινωνία. Και αυτή την διαδικασία θα την ακολουθήσουν και όλες οι νομαρχιακές επιτροπές του κόμματός μας. Και τα μέλη της ΚΕΕ θα συμβάλουν και στις επιτροπές Θέσεων και Καταστατικού, οι οποίες από σήμερα κιόλας πιάνουν δουλειά. Η επανεκκίνηση και η αναγέννηση του κόμματός μας είναι σήμερα περισσότερο από ποτέ αναγκαία».

Ο κ. Φάμελλος περιέγραψε τους κινδύνους από την αναθεωρητική πολιτική Τραμπ και την ανεπάρκεια της ευρωπαϊκής ηγεσίας, για να προσθέσει ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υποστηρίζει ότι η Ελλάδα πρέπει να πρωτοστατήσει στο εγχείρημα για την ευρωπαϊκή στρατηγική της αυτονομία και τη χειραφέτηση της ΕΕ. Να συνδράμει στη συγκρότηση μιας πραγματικά Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Κοινής Πολιτικής 'Αμυνας και Ασφάλειας, που θα προασπίζει όλα τα σύνορά της και θα διασφαλίζει την ειρήνη, για μια δημοκρατική, κοινωνικά δίκαιη και πράσινη Ευρώπη».

Άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τα ελληνοτουρκικά λέγοντας: «μας ανησυχεί ότι η κυβέρνηση, επαναπαυόμενη στη Διακήρυξη των Αθηνών, υποβαθμίζει τις κλιμακούμενες τουρκικές προκλήσεις όπως αποδείχτηκε με τα προβλήματα στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος - Κύπρου.

Πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αποτελεί η προώθηση του ελληνοτουρκικού διαλόγου στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, με σαφείς κόκκινες γραμμές, στοχεύοντας στην προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, αποκλειστικά για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ. «Και είναι θετικό ότι υπάρχει νέο παράθυρο διαλόγου για το Κυπριακό που πρέπει να πάρει το νήμα από εκεί που διακόπηκαν οι συνομιλίες στο Κραν Μοντανά, στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ, προς όφελος του συνόλου του κυπριακού λαού».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

