Τσουκαλάς στον ΣΚΑΪ για Προανακριτική: Το Σύνταγμα δεν ειναι ακορντεόν

«Έχουμε μια κυβέρνηση, που διαφήμισε αυτή τη fast track διαδικασία ως κορυφαία πράξη πολιτικής γενναιότητας του κ. Τριαντόπουλου. Για μια υπόθεση που έχουν χυθεί τόνοι μελανιού και ο ελεγχόμενος δηλώνει ότι είναι τόσο πολιτικά γενναίος, με ποια λογική αρνείται να απαντήσει σε ερωτήσεις;», σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στον ΣΚΑΪ σχετικά με τις χθεσινές εξελίξεις στην προανακριτική επιτροπή και την κατάθεση του κ. Τριαντόπουλου με «μονοσέλιδο υπόμνημα».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, είπε ότι «πρόκειται για μια κακοσκηνοθετημένη παράσταση της κυβέρνησης». «Πριν ένα μήνα υποστήριζαν ότι το κατηγορητήριο είναι ισχνό και αδύναμο για την παραπομπή του και σήμερα η κυβερνητική γραμμή είναι ότι εν τέλει έχουμε μια επαρκή εισαγγελική διάταξη από τη Λάρισα και δεν χρειάζεται να κάνουμε καμία άλλη ανακριτική ενέργεια. Είναι σαν να λένε ότι τον θεωρούν τόσο ένοχο, που περιττεύουν οι άλλες ενέργειες», τόνισε. Όπως δε, πρόσθεσε, «η συνταγματικά κατοχυρωμένη διαδικασία ορίζει ότι πριν τον φυσικό δικαστή, υπάρχει ο φυσικός εισαγγελέας. Για τα πολιτικά πρόσωπα είναι η προανακριτική επιτροπή, που επιφορτίζεται να κάνει έρευνα για να παρουσιάσει ένα, όσο το δυνατόν πιο εμπλουτισμένο πόρισμα. Μετά την αποκάλυψη του email Τριαντόπουλου προς το Μέγαρο Μαξίμου, στην κυβέρνηση αντιλήφθηκαν ότι είναι πολύ πιθανή η διεύρυνση του κατηγορητηρίου, και σε επίπεδο αδικημάτων, και σε επίπεδο προσώπων, και προσπαθούν να παρακωλύσουν τη διαδικασία».

Σχετικά με το ζήτημα, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «ο κ. Μαρινάκης κράδαινε τη δήλωση ενός συνταγματολόγου», όμως «βγαίνουν 31 άλλοι συνταγματολόγοι που υποστηρίζουν ακριβώς το αντίθετο, αλλά ο κ. Μαρινάκης αρνείται να σχολιάσει». «Η κυβέρνηση προσπαθεί να κερδίσει χρόνο, να αποφύγει να έρθουν γρήγορα ευθύνες σε υπόλοιπα πολιτικά πρόσωπα και να αναβαθμιστεί η κατηγορία. Το Σύνταγμα δεν είναι ακορντεόν. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να λέει ότι τώρα που αφορά τον κ. Τριαντόπουλο, θυμήθηκε ότι δεν της αρέσουν οι προανακριτικές», υπογράμμισε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, έκανε λόγο για διαφοροποιήσεις βουλευτών της ΝΔ από την κυβερνητική γραμμή, αναφέροντας ότι «έχουμε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που κατηγορούν την κυβέρνηση ότι δεν έχει θωρακίσει τη χώρα στη Θράκη και έρχονται τουρκικά fund και αλώνουν τις ελληνικές ιδιοκτησίες, εκμεταλλευόμενοι το νομικό καθεστώς που θέσπισε, ή έχει παραλείψει να αλλάξει η κυβέρνηση».

Ως προς τις δημοσκοπήσεις, σημείωσε ότι «με τη στρατηγική της τοξικότητας και της εχθροπάθειας, η κυβέρνηση επιλέγει να έχει αντιπάλους ακίνδυνους και εικονικούς».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.