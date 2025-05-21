Επίθεση Μαρινάκη στο ΠΑΣΟΚ: Χρησιμοποιεί τις χειρότερες των πρακτικών των κομμάτων του άκρατου λαϊκισμού

Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ γιατί «χρησιμοποιεί τις χειρότερες των πρακτικών των κομμάτων του άκρατου λαϊκισμού» εξαπέλυσε με ανάρτηση του ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Κάνω αυτή την ανάρτηση, όχι για να απαντήσω στον τομεάρχη Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, αλλά γιατί έχουμε χρέος να προστατεύουμε την αλήθεια με κάθε τρόπο.

Δυστυχώς, το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει επιλέξει να αντιπολιτεύεται, όλο και πιο συχνά, χρησιμοποιώντας τις χειρότερες των πρακτικών των κομμάτων του άκρατου λαϊκισμού» ανέφερε συγκεκριμένα ο κ. Μαρινάκης αναφερόμενος στην κριτική του ΠΑΣΟΚ με αφορμή συνέντευξη του στον "Αθήνα 9,84".

Ο κ.Μαρινάκης κατηγόρησε τον βουλευτή και τομεάρχη του ΠΑΣΟΚ κ.Μάντζο ότι «πήρε τη σκυτάλη της κοπτοραπτικής και της αποσπασματικής παράθεσης απαντήσεων για να δημιουργήσει ψευδείς εντυπώσεις και να παραπλανήσει την κοινή γνώμη».

Επισήμανε ότι «ευτυχώς για την αλήθεια και δυστυχώς για το ΠΑΣΟΚ, η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας δεν παρασύρεται από τις φθηνές τακτικές τους» και παρέθεσε το απομαγνητοφωνημένο κείμενο της συνέντευξης.

«Για αποκατάσταση της αλήθειας, σας παραθέτω αυτούσια τη σημερινή μου απάντηση σε συνέντευξή μου στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 9,84, από την οποία προκύπτει το εντελώς αντίθετο συμπέρασμα από τις εντυπώσεις που με παραπλανητικό τρόπο προσπάθησε να δημιουργήσει ο τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ» είπε ο κ.Μαρινάκης.

Το συγκεκριμένο απόσπασμα είναι το εξής:

«Νομίζω ότι είναι άδικη αυτή η κριτική. Η χώρα μας έχει μια ξεκάθαρη, ισορροπημένη και αυτονόητη, θα πω εγώ, στάση. Δεν ζυγίζουμε την αξία μιας ανθρώπινης ζωής. Θέλουμε, επιδιώκουμε και με δικές μας ενέργειες, δηλαδή, ενεργητική πολιτική, διευκολύνουμε κάθε προσπάθεια στήριξης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και όχι τόσο μόνο με επίσημα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά και με διάφορες πρωτοβουλίες, όπως μαζί με άλλα κράτη – μέλη έχουμε αποδεχτεί τραυματισμένα και ασθενή παιδιά από τη Γάζα για περίθαλψη σε ελληνικά νοσοκομεία. Με πρωτοβουλία της ελληνικής προεδρίας συγκαλείται το Συμβούλιο Ασφαλείας την Πέμπτη στη Νέα Υόρκη υπό την προεδρία του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών για να συζητηθούν τρόποι προστασίας αμάχων πληθυσμών σε πολεμικές συνθήκες. Είναι κάτι που το έχουμε ανακοινώσει και ως Κυβέρνηση πριν ασκηθεί αυτή η κριτική, από τη Δευτέρα, μετά από επίσημη ενημέρωση που είχα από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κ. Γιώργο Γεραπετρίτη. Αλίμονο εάν κλείναμε τα μάτια μας σε αυτό το οποίο συμβαίνει. Δεν έχουμε κρύψει ποτέ τη στάση μας. Θεωρούμε ότι το Ισραήλ, με το οποίο έχουμε μια διαχρονική συμμαχική σχέση, δέχθηκε μια άδικη επίθεση από τη Χαμάς, όχι από τον παλαιστινιακό λαό. Από εκεί και πέρα, όμως, η στάση μας νομίζω ότι είναι η στάση την οποία έχει κάθε σοβαρό κράτος, το οποίο βλέπει αυτό που συμβαίνει με τους αμάχους και στην Παλαιστίνη, οι άνθρωποι αυτοί είναι ανάγκη να προστατευθούν, μετά από τόσους οι οποίοι χάθηκαν και τόσα παιδιά που χάθηκαν και από τις δύο πλευρές. Άρα, δεν νομίζω ότι η Ελλάδα μεροληπτεί ή ότι η Ελλάδα κλείνει τα μάτια και αυτό δεν είναι λόγια, είναι έργο και πράξεις και του τελευταίου χρονικού διαστήματος και των προσεχών ημερών.

Η απάντηση είναι μία και είναι ότι πρέπει να προστατευθούν, ειδικά τα παιδιά, να προστατευθούν οι άμαχοι, να υπάρξει το συντομότερο δυνατόν κατάπαυση του πυρός, να ανοίξουν όλο και περισσότερες δίοδοι ανθρωπιστικής βοήθειας και, από εκεί και πέρα, βέβαια, είναι προφανές ότι η χώρα μας θα συνταχθεί και με όσα θα συζητηθούν και θα αποφασιστούν στο Συμβούλιο Ασφαλείας αύριο, την Πέμπτη, και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλίμονο, αν η Ελλάδα δεν συντασσόταν με κάτι το οποίο θεωρώ αυτονόητο και έχει να κάνει με την ύπαρξή μας, ως άνθρωποι, πέρα από τις όποιες πολιτικές θέσεις. Αυτό νομίζω ότι δεν πρέπει να το συζητάμε καν και δεν έχουμε δώσει και δείγματα γραφής να αμφισβητείται κάτι τέτοιο. Από εκεί και πέρα, όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι θα αλλάξουμε εμείς την ιστορία, έτσι; Να μην ξεχάσουμε δηλαδή -αυτό είναι άλλο σε σχέση την προστασία των αμάχων, δεν φταίνε οι άνθρωποι αυτοί σε κάτι, αλίμονο αν το βάλουμε αυτό στη συζήτηση- ότι όλο αυτό ξεκίνησε από μια άδικη, κατάφωρα άδικη, και πάρα πολύ επιθετική κίνηση της Χαμάς με αποτέλεσμα να υπάρξουν και από τη μεριά του Ισραήλ όμηροι, να χαθούν και από εκεί παιδιά. Ακόμη και σήμερα που μιλάμε να μην είναι με τις οικογένειές τους. Αποκρουστικές εικόνες που δεν μπορείς καν να τις φανταστείς και με μωρά και από το Ισραήλ. Δεν νομίζω ότι το ζήτημα προσφέρεται για κομματική, ούτε καν πολιτική, αλλά πολλώ δε μάλλον κομματική αντιπαράθεση και να αντιμετωπίζεται με όρους «εμείς» και «εσείς». Πρέπει να στηρίξουμε κάθε τέτοια προσπάθεια στήριξης των αμάχων και να εφαρμοστούν όλα όσα αποφασίζονται κατά καιρούς σε ανώτατο επίπεδο».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

