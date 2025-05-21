Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι μέχρι τις 15 Ιουλίου θα λειτουργήσει ένας τηλεφωνικός αριθμός, ο 1566, για οποιαδήποτε απορία σχετικά με το σύστημα υγείας. Οι κλήσεις θα είναι δωρεάν και θα υποστηρίξει τα υπόλοιπα κανάλια επικοινωνίας.

«Θα είναι μια ακόμα σημαντική βοήθεια στους πολίτες ώστε να μπορούν να παίρνουν απαντήσεις σε δύσκολες και σύνθετα προβλήματα», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Ανέφερε πως η επίσκεψη του στο Υπουργείο Υγείας πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των τακτικών συναντήσεων που έχει «για την επισκόπηση της προόδου του σχεδίου δρομολόγησης νέου ΕΣΥ όπως είχαμε δεσμευτεί».

Σημείωσε ότι γίνονται πολλά και σοβαρά πράγματα σε πολλά μέτωπα, αναφέρθηκε στην έγκαιρη ολοκλήρωση όλων των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, στην πρόοδο ως προς τη διαχείριση του κόστους και στον τρόπο αξιοποίησης νέων ψηφιακών εργαλείων για τον έλεγχο της ιατρικής και της φαρμακευτικής δαπάνης.

«Έχουμε πει ότι η όποια εξοικονόμηση πόρων θα επιστρέφει πίσω», τόνισε ενώ ανέφερε πως στην ψηφιακή υγεία συντελείται πραγματική επανάσταση.

Ειδικότερα χαρακτήρισε ως πρωτοποριακή εφαρμογή σε ευρωπαϊκό επίπεδο τον ψηφιακό φάκελο ασθενή ενώ μίλησε και στις αλλαγές στις εφημερίες.

«Η προσπάθεια είναι για να βελτιώσουμε τους χρόνους αναμονής και εμπειρία του ασθενούς στις εφημερίες. Εκφράζω την ικανοποίηση μου που έχουν αρχίσει να μειώνονται οι λίστες αναμονής στα χειρουργεία», συνέχισε ενώ αντίστοιχα ικανοποιημένος και συγκινημένος δήλωσε για το γεγονός ότι τα προληπτικά προγράμματα έχουν οδηγήσει 2,5 εκατ. συμπολίτες μας να έχουν κάνει κάποια προληπτική εξέταση.

«Πολλοί σώθηκαν και εντόπισαν κακοήθεια επειδή το κράτος τούς βρήκε και τους παρότρυνε να κάνουν εξέταση. Μην αγνοείτε το μήνυμα που παίρνετε», υπογράμμισε.

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε ξεχωριστή μνεία στα θέματα ψυχικής υγείας, ειδικά των παιδιών και των εφήβων για τους οποίους είπε πως είναι κατάκτηση που είναι πιο ευαισθητοποιημένοι και μιλούν πιο εύκολα.

Ο πρωθυπουργός τόνισε πως αποτελεί πρόκληση να υπάρχει υποστήριξη από το ΕΣΥ και εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη δουλειά που γίνεται συνολικά στο Υπουργείο Υγείας.

«Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε» είπε τονίζοντας παράλληλα: «Αναντίρρητα η πρόοδος που έχουμε πετύχει είναι σημαντική».

Πηγή: skai.gr

