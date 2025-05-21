Του Γιάννη Ανυφαντή

«Κόκκινο» χτύπησε το πολιτικό θερμόμετρο κατά την έναρξη της συνεδρίασης της επιτροπής άμυνας και εξωτερικών υποθέσεων της Βουλής, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να εκτοξεύουν συντονισμένα πυρά κατά της κυβέρνησης με φόντο την αποχή της Ελλάδας από την κοινή δήλωση ευρωπαϊκών χωρών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ κατά του Ισραήλ.

«Η Ελλάδα έχει ως ύψιστη προτεραιότητά να βρεθεί μία λύση, ένας πιθανός συμβιβασμός και πολύ σωστά ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση με την ιδιότητα του έντιμου συνομιλητή που η Ελλάδα ευτυχώς διαθέτει», απάντησε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Τάσος Χατζηβασιλείου, ξεκαθαρίζοντας πως η χώρα μας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για άμεση εκεχειρία, αλλά και για να φτάσει ανθρωπιστική βοήθεια στην περιοχή.

«Δυστυχώς από το (ευρωπαϊκό) κλίμα αντίδρασης η ελληνική κυβέρνηση είναι απούσα. Όταν λες στον κόσμο ότι η χώρα κρατά ισορροπημένη στάση, τι είναι η ισορροπία; Δεν έχετε μια στάση αρχών υπέρ της ειρήνης και της σταθερότητας. Είναι ντροπιαστική η αφωνία μας», υποστήριξε ο Δημήτρης Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ, με τη Ρένα Δούρου από τον ΣΥΡΙΖΑ να καταλογίζει στην κυβέρνηση «ανυπαρξία πολυδιάστατης ειρηνικής εξωτερικής πολιτικής». Για δηλώσεις «κοροϊδία» από την πλευρά της κυβέρνησης έκανε λόγο το κα Μανωλάκου από το ΚΚΕ, με την εκπρόσωπο της Νέας Αριστεράς, Σία Αναγνωστοπούλου να ζητά εξηγήσεις για την απουσία της Ελλάδας από την κοινή δήλωση χαρακτηρίζοντάς την «ντροπή». «Η κυβέρνηση εγκληματεί. Υπάρχει στοχοποίηση των παιδιών με πυροβολισμούς στο κεφάλι. Δεν είναι ώρα για συνθήματα και υπεκφυγές», τόνισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Για την Ελλάδα είναι αδήριτη ανάγκη η κατάπαυση του πυρός, να ξεκινήσουν οι συζητήσεις για λύση 2 κρατών στα όρια του 1967. Ναι στο δικαίωμα της αυτοάμυνας του Ισραήλ αλλά και στο ανθρωπιστικό δίκαιο», ανταπάντησε ο Υφυπουργός με τον Γιάννη Οικονόμου από την κυβερνητική πλειοψηφία να επαναλαμβάνει πως η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή έχει υποστηρίξει την ανάγκη εκεχειρίας. «Το αυτονόητο δικαίωμα του Ισραήλ στην άμυνα δεν δικαιολογεί τους μαζικούς βομβαρδισμούς και τις συνθήκες της ανθρωπιστικής κρίσης», πρόσθεσε ο βουλευτής της ΝΔ.

Πηγή: skai.gr

