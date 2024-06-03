Ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας της ιστορικής Θεολογικής Σχολής της Χάλκης αφήνει η Άγκυρα δια του Τούρκου υπουργού Παιδείας Γιουσούφ Τεκίν.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης, μιλώντας στον τουρκικό τηλεοπτικό σταθμό NTV, o Τεκίν τάχθηκε ξεκάθαρα υπέρ της επαναλειτουργίας της Σχολής, δηλώνοντας ότι δεν υπάρχει κάποιο συνταγματικό κώλυμα, και ότι ουσιαστικά το θέμα είναι αποκλειστικά στα χέρια του Ταγίπ Ερντόγαν.

Οι δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Παιδείας έρχονται λίγες ώρες μετά το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας KARAR, και της επίσκεψης του ιδίου την προηγούμενη εβδομάδα στη Σχολή.

Στο δημοσίευμα της KARAR, μεταξύ άλλων, σημειώνεται: «Στις 13 Μαΐου, ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συναντήθηκε με τον Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, είχε επίσης στην ατζέντα του τη Θεολογική Σχολή. Αναφέρεται ότι ο Μητσοτάκης ζήτησε από τον Ερντογάν να λάβει μέτρα για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής.

«Εγώ προσωπικά, θα ήθελα να δω ανοιχτή τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης τόσο από την άποψη ότι θα αντικατοπτρίζει το δημοκρατικό υπόβαθρο που διαθέτει η Τουρκία, όσο και από την άποψη της θέσης μας σχετικά με την άσκηση της κοσμικότητας» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Πρώτα απ' όλα, να πούμε το εξής, ότι υπάρχουν δυο διαστάσεις του γεγονότος. Η μια από αυτές αφορά την πολιτική διάσταση, η οποία διάσταση καθορίστηκε από κοινού από τον κ. Πρόεδρο και τον Υπουργό του υπουργείου που διαχειρίζεται την εξωτερική μας πολιτική. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν σε αυτό το κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής θα είναι οι αποφάσεις που θα πάρουν αυτοί και θα τις υλοποιήσουμε εμείς».

«Τώρα μιλάμε για ένα ίδρυμα που εκπαίδευε ιερείς για τις μειονότητες ορισμένων θρησκειών που ζούσαν στην οθωμανική γεωγραφία μετά το 1844. Αναμφίβολα, το ζήτημα έχει διαφορετικές πολιτικές διαστάσεις στον χριστιανικό κόσμο, ιδιαίτερα μετά τη διαδικασία Perestroika, Gladnost! Υπάρχει μια διαδικασία λειτουργίας στην Τουρκία, έχουμε μπροστά μας το άρθρο 40 της Λωζάνης και σύμφωνα με το Σύνταγμά μας, οι διεθνείς συμβάσεις είναι υπεράνω των νομικών ρυθμίσεων».

«Όταν εξετάζουμε όλα αυτά, υπάρχει μια απόφαση που έλαβε το συνταγματικό δικαστήριο μετά το πραξικόπημα της 12ης Μαρτίου. Και στην απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, δεν υπάρχει κάποιο κείμενο που να σχετίζεται ευθέως με το κλείσιμο της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, υπάρχουν μόνο κάποιες ερμηνείες που αναφέρονται στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης που υπήρχαν εκείνη την εποχή, επομένως το μέρος εκείνο έκλεισε βάση μιας ερμηνείας, ή με βάση την πολιτική συγκυρία της εποχής» διευκρίνισε ο υπουργός Παιδείας.

«Εμείς με εντολή του Προέδρου μας πήγαμε να αναλύσουμε το τι μπορεί να γίνει σε νομική βάση, και είχαμε μια πολύ παραγωγική συνάντηση με τους αρμόδιους εκεί.

Αυτή τη στιγμή, ούτως ή άλλως υπάρχει ένα ανοιχτό λύκειο, δηλαδή ένα ίδρυμα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που λειτουργεί νόμιμα εκεί. Δεν υπάρχουν μαθητές, ωστόσο είναι ανοιχτό. Όπως είπαμε, εμείς κάνουμε τις εργασίες μας όσον αφορά τη δυνατότητά του να λειτουργήσει ως Σχολή, αλλά σε τελική ανάλυση η απόφαση θα ληφθεί από αυτούς που διαχειρίζονται την εξωτερική μας πολιτική και τον κ. πρόεδρο. Έχουμε καθορίσει τα βήματα που πρέπει να γίνουν ανάλογα με την απόφαση που θα ληφθεί εκεί. Τώρα θα ενεργήσουμε σύμφωνα με την απόφαση που θα παρθεί» σημείωσε ο Γιουσούφ Τεκίν.

