Κουτσούμπας: Αποθήκη εύφλεκτων και επικίνδυνων υλικών η 110 Πτέρυγα Μάχης

Στην 110 Πτέρυγα Μάχης δημιουργείται από τους Αμερικανούς «ένα εργαστήριο ελέγχου υγρών καυσίμων για τα αεροσκάφη τους, όπου φυσικά προβλέπεται και χώρος για την αποθήκευση χημικών, εύφλεκτων και επικίνδυνων υλικών» ανέφερε σε ομιλία του από τη Λάρισα ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Μιλώντας σε εκδήλωση του κόμματος, ο κ. Κουτσούμπας τόνισε μεταξύ άλλων πως «κομβικό ρόλο στην εμπλοκή αυτή παίζει, βέβαια, η περιοχή της Θεσσαλίας, η οποία, με αποφάσεις όλων διαχρονικά των κυβερνήσεων, έχει μετατραπεί και επίσημα σε προγεφύρωμα για τα ΝΑΤΟικά εγκλήματα σε βάρος άλλων λαών, καθιστώντας τη χώρα μας θύτη και τον λαό της στόχο αντιποίνων. Στην 110 Πτέρυγας Μάχης, για παράδειγμα, βρίσκονται αεροσκάφη που αποτελούν τα "μάτια" των Αμερικανών από τη Βόρεια Αφρική και την Ανατολική Μεσόγειο μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα, όπου ελέγχουν τις κινήσεις των ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων στην περιοχή.

Τώρα μάλιστα στήνουν και ένα εργαστήριο ελέγχου υγρών καυσίμων για τα αεροσκάφη τους, όπου φυσικά προβλέπεται και χώρος για την αποθήκευση χημικών, εύφλεκτων και επικίνδυνων υλικών. Τον τελευταίο χρόνο η εμπλοκή της Λάρισας φτάνει μέχρι και την Ερυθρά Θάλασσα, 3.500 χιλιόμετρα μακριά, εκεί που βρίσκεται η φρεγάτα "ΣΠΕΤΣΑΙ" για τα συμφέροντα των εφοπλιστών και των ομίλων της διαμετακόμισης, με ομπρέλα την επιχείρηση της ΕΕ "ASPIDES". Καθώς, η συγκεκριμένη επιχείρηση συντονίζεται από το Ελληνικό Στρατηγείο Επιχειρήσεων της ΕΕ, με έδρα την 1η Στρατιά, εδώ στη Λάρισα».

«Και βέβαια, έχουμε φτάσει πλέον στο σημείο να μεταφέρονται πυρομαχικά και ρουκέτες μέσα από την πόλη του Τυρνάβου, όπου ζουν χιλιάδες άνθρωποι και μάλιστα μέρα μεσημέρι! Όμως, η ανυποχώρητη στάση των μελών του ΚΚΕ και της ΚΝΕ είχε ως αποτέλεσμα το φορτίο του θανάτου να μην περάσει από τον Τύρναβο! Τα φορτηγά οπισθοχώρησαν κάτω από τα συνθήματα "NATO Killers go home", μια εικόνα που αποτελεί ένα μικρό μονάχα δείγμα της δύναμης που έχει ο λαός, αν το αποφασίσει, να βάλει τη σφραγίδα του στις εξελίξεις, να ακυρώσει επικίνδυνα εις βάρος του σχέδια», επισήμανε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, όπως αναφέρει το onlarissa.gr.

