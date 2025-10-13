Τα επόμενα βήματα του Αλέξη Τσίπρα και τα μηνύματα που στέλνει

Του ΑΝΤΩΝΗ ΑΝΤΖΟΛΕΤΟΥ

Την «τράπουλα» στην κεντροαριστερά την ανακάτεψε για τα καλά η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα, με τις άλλες δυνάμεις να περιμένουν να δουν στις επόμενες μετρήσεις ποιο θα είναι το αποτύπωμα που θα αφήσει. Ο πρώην πρωθυπουργός άφησε πίσω του τον ΣΥΡΙΖΑ στέλνοντας, μέσω της συνέντευξης που παραχώρησε στην ΕΦ.ΣΥΝ τέσσερα μηνύματα:

Το πρώτο αφορά τον ρόλο των κομμάτων της αντιπολίτευσης που κατά την άποψή του δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν και να ασκήσουν ουσιαστική κριτική - πίεση με συγκεκριμένες αντιπροτάσεις απέναντι στην κυβέρνηση. Αδυνατούν να συνεννοηθούν, ενώ είχαν ευκαιρίες και συνεπώς, όπως αναφέρει, δεν μπορούν να κάνουν την «υπέρβαση». Φαίνεται να πιστεύει πως σε αυτή τη φάση πλέον δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία και ότι κάτι καινούργιο πρέπει να ετοιμαστεί.

Το δεύτερο μήνυμα που ήθελε να στείλει αφορά το νέο ξεκίνημα που επιθυμεί να κάνει αποκλειστικά μέσω της κοινωνίας. Δεν είναι κάτι απλό και έχουν προσπαθήσει να το κάνουν πολιτικοί χωρίς αποτέλεσμα. Το ερώτημα, άλλωστε είναι με ποιον τρόπο θα επιτευχθεί αυτό για έναν πρώην πρωθυπουργό. Για να έχει τύχη αυτό το restart, το βουλευτικό αξίωμα ένιωσε πως αποτελεί εμπόδιο και συνεπώς αποφάσισε να αφήσει πίσω του τον ΣΥΡΙΖΑ. Μια κίνηση που τη χαρακτηρίζει «αντισυμβατική» και με βάση αυτή επιχειρήσει να προσεγγίσει καινούργια κοινά.

Δεν πέρασε απαρατήρητο πως ο πρώην πρωθυπουργός έδωσε ένα «σήμα», μέσω της ΕΦ.ΣΥΝ, στους βουλευτές και τα στελέχη της Κουμουνδούρου να «καθίσουν εκεί που κάθονται». Οι προωθητικές δηλώσεις αρκετών, που εμφανίστηκαν έτοιμοι να μεταπηδήσουν στο «κόμμα Τσίπρα», έφεραν σε δύσκολη θέση τον πρώην επικεφαλής της Κουμουνδούρου, καθώς τον τελευταίο πράγμα που θα ήθελε αυτή τη στιγμή είναι να του προσδώσουν τον ρόλο του «διασπάστη».

Εγκαινίασε μέσω της σαββατιάτικης συνέντευξής του έναν νέο κύκλο σκληρής κριτικής προς την κυβέρνηση μπαίνοντας «σφήνα» στους αρχηγούς της αντιπολίτευσης. Περισσότερο, είναι αυτονόητο, επιθυμεί να βγει πιο μπροστά από τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ. Το «σφυροκόπημα» θα ενταθεί το επόμενο διάστημα.

Αναμφισβήτητα κάθε παρέμβασή του πλέον θα αναλύεται και θα εκτιμάται πως αποτελεί ένα ακόμα βήμα για τη δημιουργία νέου κόμματος. Όλα οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα εκτός και αν η πολιτική και δημοσκοπική συγκυρία κρύβει κάτι άλλο για το επόμενο διάστημα. Μεγάλο ρόλο θα παίξει και τι θα γράψει το «κοντέρ» για τον ίδιο. Το 2026 θα είναι μια κομβική χρονιά, καθώς αναμένεται να προβεί – εκτός απροόπτου – στη συγκρότηση μιας νέας πολιτικής κίνησης. Θα τον προλάβει ο Αντώνης Σαμαράς ή κάποιο κόμμα που θα περιλαμβάνει τη Μαρία Καρυστιανού; Έχει σημασία ποιος θα πατήσει πρώτος το «κουμπί», κερδίζοντας τις εντυπώσεις και τραβώντας όλα τα φώτα πάνω του.

Τα επόμενα βήματα για τον Αλέξη Τσίπρα θα είναι κρίσιμα. Αναμένεται η ανακοίνωση του επιστημονικού συμβουλίου ακόμα και μέσα στον μήνα. Θα είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, πολυμελές και θα φτάνει τα 20 άτομα. Είναι μια σημαντική κίνηση, καθώς θα σηματοδοτεί σε μεγάλο βαθμό το τρόπο με τον οποίο θέλει να συγκροτήσει το νέο του κόμμα. Ποια στελέχη δηλαδή, από ποιους κλάδους και με ποιο προφίλ θέλει να προκρίνει.

Το βιβλίο θα ακολουθήσει στα τέλη Νοεμβρίου ή στις αρχές Δεκεμβρίου και θα κηρύξει τον «πόλεμο» ανάμεσα στο Μαξίμου, σε κόμματα της αντιπολίτευσης και τον Αλέξη Τσίπρα. Κυρίως θα αφορά την κυβέρνηση που συγκροτήθηκε τον Ιανουάριο του 2015 τις ενέργειες που έκανε, το δημοψήφισμα, και την υπογραφή του μνημονίου μέχρι τις επόμενες εκλογές του Σεπτεμβρίου. Οι παρεμβάσεις του θα πυκνώσουν σε εκδηλώσεις και ημερίδες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, όπως και οι επαφές που θα κάνει από τη στιγμή που η δημιουργία κόμματος θα αρχίζει να «τροχοδρομείται».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.