«Ελλάδα και Γαλλία πιο κοντά από ποτέ»: Το βίντεο Μητσοτάκη για την επίσκεψη Μακρόν

Μητσοτάκης-Μακρόν

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δημοσίευσε βίντεο στο Χ με στιγμιότυπα από την επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας τη στενή συνεργασία και το βάθος των ελληνογαλλικών σχέσεων.

Στο βίντεο, ο πρωθυπουργός τονίζει ότι «Ελλάδα και Γαλλία βρίσκονται σήμερα πιο κοντά από ποτέ: πολιτικά, στρατηγικά, οικονομικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά», υπογραμμίζοντας τη συνολική ενίσχυση της διμερούς σχέσης.

Το βίντεο ξεκινά με τον Γάλλο πρόεδρο να απευθύνει στα ελληνικά το μήνυμα «Ελλάς-Γαλλία-Συμμαχία», ενώ στη συνέχεια προβάλλονται στιγμές από τις κοινές παρουσίες των δύο ηγετών σε εμβληματικούς χώρους και σημαντικές εκδηλώσεις.

TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης Εμανουέλ Μακρόν
