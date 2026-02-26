Σε εξέλιξη βρίσκεται η έκτακτη συνέντευξη Τύπου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για την υπόθεση των υποκλοπών.

Δικαιωμένος δήλωσε νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης για την απόφαση του Δικαστηρίου να καταδικάσει εμπλεκόμενους στην υπόθεση των υποκλοπών. Ταυτόχρονα χαρακτήρισε «μεγάλη ήττα του παρακράτους που οργάνωσε το σύστημα Μαξίμου και ο Πρωθυπουργός την απόφαση».

Παρακολουθήστε Live τη συνέντευη Τύπου του Ν. Ανδρουλάκη:

Υπενθυμίζεται ότι σε ποινή 126 ετών και 8 μήνες, εκτιτέα τα 8 έτη, καταδικάστηκαν νωρίτερα οι τέσσερις κατηγορούμενοι για την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων. Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε ελαφρυντικά στους κατηγορούμενους, ενώ αποφάσισε την ολική έκτιση της ποινής δίνοντας ωστόσο αναστολή στην έφεση. Ο εισαγγελέας ζήτησε να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης για να διερευνηθούν ποινικές ευθύνες και άλλων προσώπων αλλά και εάν έχουν διαπραχθεί αδικήματα από τους καταδικασθέντες.

