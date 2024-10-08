Στην τελική ευθεία για τον δεύτερο γύρο των εσωκομματικών εκλογών του ΠΑΣΟΚ, με τον έναν εκ των δυο «μονομάχων», Νίκο Ανδρουλάκη, να φιλοξενείται στον ραδιοθάλαμο του ΣΚΑΪ και να μιλά στους Βασίλη Χιώτη και Νότη Παπαδόπουλο.

Αρχικά, δεν έκρυψε την αισιοδοξία του για το τελικό αποτέλεσμα της Κυριακής. «Η εσωκομματική μάχη έγινε σε πλάισιο πολιτικού πολιτισμού και σοβαρότητας και νομίζω ότι αυτή είναι κι η προίκα του ΠΑΣΟΚ για την επόμενη μέρα», όπως χαρακτηριστικά σημείωσε. Ως προς την αναφορά του Χάρη Δούκα ότι «το 70% ψήφισε αλλαγή ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ», απάντησε ότι «το 70% ψήφισε άλλους συνυποψηφίους μου, όμως την Κυριακή αυτή το 100% θα ψηφίσει ανάμεσα σε μένα και τον κύριο Δούκα. Αυτά λένε τα μαθηματικά κι ως μηχανικοί πρέπει να τα ξέρουμε καλά».

Επίσης, ενημέρωσε πως η συνάντηση με τον Παύλο Γερουλάνο πήγε εξαιρετικά, καθώς υπήρχε «κοινή γλώσσα συνεννόησης», όπως είπε. «Ο Παύλος Γερουλάνος ήταν σε έναν σημαντικό τομέα μας στη Βουλή, στα Οικονομικά, υπεύθυνος για το μεγάλο χρηματοδοτικό εργαλείο του Ταμείου Ανάκαμψης, και είμαι σίγουρος θα συνεργαστούμε ακόμα πιο δυνατά, γιατί ο στόχος μας είναι να βρούμε τον τρόπο να εκφράσουμε τις νέες προσδοκίες του κόσμου, χωρίς τα λάθη του χθες».

Παράλληλα, εστίασε στην ενότητα που επικρατεί στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, αφήνοντας «αιχμές» για την ενότητα σε ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ, με τον πρώτο να βρίσκεται «σε σύγχυση» και τη δεύτερη να μην μπορεί «να γιορτάσει μαζί τα 50 χρόνια», επισημαίνοντας ότι η «πράσινη» παράταξη έχει μια ιστορική ευκαιρία για το καλό της πατρίδας. Προσέθεσε ότι θα συναντηθεί με όλους τους συνυποψηφίους του, τονίζοντας ότι την επόμενη μέρα θα βρίσκονται όλοι μαζί με κοινές αγωνίες και μακριά από «παζάρια».

«Εγώ δεν χωρίζω τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ σε 70-30, όπως κάνουν άλλοι»

Στη συνέχεια, ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι ο ίδιος δεν χωρίζει τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ σε 70-30, ούτε 80-20, «όπως κάνουν άλλοι», επισημάινοντας πως από το πρώτο βράδυ δεν πρέπει να υπάρχουν νικητές κι ηττημένοι. «Ενότητα δεν σημαίνει μοιρασιά μιας πίτας, αλλά κοινοί στόχοι και κοινές προτεραιότητες, με την πλήρη αξιοποίηση όλων, συνυποψηφίων και μη».

Ειδικά για τον δήμαρχο Αθηναίων δήλωσε ότι «μια θέση με ενισχυμένες αρμοδιότητες δυσκολεύει σίγουρα πολύ τη συνεχή παρουσία στη θέση του προέδρου, και λόγω Βουλής αλλά και εκτός Βουλής. «Ούτε εγώ ήμουν βουλευτής βέβαια, αλλά για λίγο χρονικό διάστημα, όχι για τα υπόλοιπα 3 χρόνια. Σε κάθε περίπτωση, εγώ τιμώ τον Χάρη Δούκα και θα συνεργαστώ μαζί του, όπως συνέβη και με τις αυτοδιοικητικές εκλογές».

