Για τις τελευταίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και για τις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ, μίλησε στον ΣΚΑΪ το πρωί της Τρίτης η βουλευτής του κόμματος και αντιπρόεδρος της Βουλής, Όλγα Γεροβασίλη.

«Θα απαιτηθεί συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων για να προσφέρουμε μία αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης στον λαό. Σίγουρα, δεν είναι καλό να αναφέρονται λέξεις όπως “κουκουλοφόροι” και “πραξικοπηματίες”. Η εκτίμηση του αποτελέσματος είναι δικαίωμα όλων, έχω την πεποίθηση ότι ο Στέφανος Κασσελάκης δεν θα επανεκλεγεί. Δεν εκφράζει τις ιδέες του ΣΥΡΙΖΑ και της Αριστεράς.

«Πριν από δύο εβδομάδες, ανακοίνωσα ότι δεν θα είμαι υποψήφια για την προεδρία του κόμματος. Προσωπικά, είμαι υπέρ της διεξαγωγής ντιμπέιτ μεταξύ των υποψηφίων», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

