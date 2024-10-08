«Τον νέο Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ θα τον επιλέξουν ελεύθερα και ανεπηρέαστα οι δημοκρατικοί πολίτες» επανέλαβε ο Μιχάλης Κατρίνης σε ανάρτησή του στο Χ χωρίς να παρέχει τη στήριξή του σε κάποιον από τους δύο υποψηφίους στο β΄γύρο των προεδρικών εκλογών του ΠΑΣΟΚ την ερχόμενη Κυριακή.

«Τη Δευτέρα το πρωί, όποιος και αν εκλεγεί, εγώ θα συνεχίσω να δίνω τη μάχη για το ΠΑΣΟΚ, όπως έκανα με συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια» συνέχισε.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Μιχάλη Κατρίνη

Σε σχέση με όσα γράφονται και λέγονται: Δηλώνω ξεκάθαρα ότι η δημόσια τοποθέτησή μου την Κυριακή το βράδυ ισχύει στο ακέραιο.

Τον νέο Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ θα τον επιλέξουν ελεύθερα και ανεπηρέαστα οι δημοκρατικοί πολίτες.

Το κατέστησα σαφές σε όλους, το επανέλαβα και στους δύο υποψηφίους που επικοινώνησαν μαζί μου.

Τη Δευτέρα το πρωί, όποιος και αν εκλεγεί, εγώ θα συνεχίσω να δίνω τη μάχη για το ΠΑΣΟΚ, όπως έκανα με συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια.

Γιατί πάνω από όλους είναι το ΠΑΣΟΚ που πρέπει να γίνει και πάλι ο πρωταγωνιστής των εξελίξεων.

Πηγή: skai.gr

