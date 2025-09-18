Του Γιάννη Ανυφαντή

Ολοκληρώθηκε η δεύτερη συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης υπερψηφίστηκε η λίστα μαρτύρων της ΝΔ.

Πρώτοι μάρτυρες που θα καταθέσουν θα είναι οι Γιάννης Καββαδάς (μεταβατικός πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ) και Νίκος Σαλάτας (πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ). Η διερεύνηση ξεκινά από την πιο πρόσφατη χρονική περίοδο 2019 - 2025.

H επόμενη συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου στις 10:00.

Νωρίτερα, πριν καν ανοίξουν οι κάμερες για την τηλεοπτική μετάδοση της συνεδρίασης της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση με τον Αλέξανδρο Καζαμία της Πλεύσης Ελευθερίας για μία…καρέκλα.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο εκπρόσωπος του κόμματος της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην επιτροπή επέλεξε να καθίσει στη δεύτερη σειρά, πίσω από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, που τον κατηγόρησε πως έκατσε στις θέσεις του κόμματος, σε αντίθεση με ότι επιβάλλει η κοινοβουλευτική τάξη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.