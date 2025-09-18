Σφοδρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τις επιθέσεις της Χαριλάου Τρικούπη στον Ανδρέα Λοβέρδο μετά την προσχώρησή του στη ΝΔ. «Στην πραγματικότητα αυτό αποτελεί μια ακόμα δικαίωση για την ίδια τη ΝΔ, τον πρωθυπουργό και για την πολιτική της κυβέρνησης», όπως δήλωσε.

«Οι άνθρωποι αυτοί ανήκουν σε διαφορετικούς πολιτικούς χώρους και έρχονται στη ΝΔ. Με την πορεία τους, τη διαδρομή τους, το βιογραφικό τους και την παρουσία τους έρχονται εκείνοι στη ΝΔ, δικαιώνοντας όλα όσα λέγαμε όλα αυτά τα χρόνια», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης. «Η ΝΔ έχει αρχές και αξίες πάνω στις οποίες βασίζεται η κυβερνητική πολιτική επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πιο συνεπής πολιτική από αυτήν που έχει υπηρετήσει η ΝΔ, δεν νομίζω πως έχει υπάρξει ξανά».

Αναφερθείς στο ΠΑΣΟΚ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε:

«Ας κοιταχθεί στον καθρέφτη και ας δει αν στελέχη του τα οποία χωρούσαν στο ΠΑΣΟΚ πριν από 10-15 χρόνια, τώρα δεν χωράνε σε ένα κόμμα που συνυπογράφει πρόταση δυσπιστίας με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τα υπόλοιπα κομματίδια, που όλα μαζί πρωταγωνίστησαν στα γεγονότα του 2015. Το ΠΑΣΟΚ τότε δεν ήταν σε εκείνη τη λάθος πλευρά της Ιστορίας. Ας αναλογιστεί αν ένα κόμμα με κοινοβουλευτική παράδοση θα ψήφιζε - όπως έκανε το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη - "παρών" στην παραπομπή βουλευτών».

«Εμείς συνεχίζουμε να υποδεχόμαστε ανθρώπους που οι ίδιοι θέλουν να ενταχθούν στη ΝΔ, στο όραμά της και στην προσπάθειά της για μια πιο ισχυρή και σύγχρονη Ελλάδα. Αφού είναι όλα αυτά που λένε ο κ. Λοβέρδος, τότε γιατί βγάζουν τέτοιες ανακοινώσεις και αγχώνονται τόσο; Τόσο κακό είναι ένας άνθρωπος που έχει απογοητευτεί από το πώς έχει εξελιχθεί το κόμμα του να προσχωρεί στη ΝΔ; Αυτό είναι δικαίωση για τη ΝΔ. Δεν πηγαίνει κάπου η ΝΔ, όλοι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται. Φεύγουν από αλλού ο ένας μετά τον άλλον και έρχονται στη ΝΔ».

Πηγή: skai.gr

