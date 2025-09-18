Πηγές ΝΔ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα κόμματα συμφωνούν στο 70% με την πρότασή μας για τους μάρτυρες

Οι προτάσεις των κομμάτων για τους μάρτυρες που θα κληθούν στην επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ συμπίπτουν στο 70% με την πρόταση της ΝΔ, αναφέρουν πηγές από τη γαλάζια παράταξη, που επίσης σημειώνουν πως «οφείλουμε να προστατέψουμε τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής από όσους επιθυμούν να τις δώσουν χαρακτηριστικά 'προανακριτικής' μιλώντας αορίστως για ποινικές ευθύνες, προκαλώντας σύγχυση και αβεβαιότητα».

Αναλυτικά πηγές της ΝΔ ανέφεραν: «Με αίσθημα ευθύνης και μοναδικό στόχο την ανάδειξη των διαχρονικών παθογενειών της λειτουργίας του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε) η Νέα Δημοκρατία προσέρχεται στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής απόλυτα προσηλωμένη στην ανάγκη αποκάλυψης της αλήθειας.

Σεβόμενη την εντολή που έλαβε από την Ολομέλεια να διερευνηθούν όλες οι πτυχές αυτής της υπόθεσης σε βάθος χρόνου, η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε τον κατάλογο των προτεινόμενων μαρτύρων που έχουν διαδραματίσει θεσμικό ρόλο σε μια υπόθεση που κλόνισε την αξιοπιστία του συστήματος πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων. Ο κατάλογος είναι δυναμικός και θα προσαρμόζεται σύμφωνα με την πορεία των εργασιών της Επιτροπής.

Στην κατεύθυνση αυτή είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι οι προτάσεις της αντιπολίτευσης συμπίπτουν σε ποσοστό 70% με τις αντίστοιχες της Νέας Δημοκρατίας. Η αναζήτηση της αλήθειας περνά μέσα από υπευθυνότητα και σοβαρότητα και όχι από μικροκομματικές επιδιώξεις και επικοινωνιακά σώου που έχουν ως μόνο σκοπό να κατασκευάσουν fake news και φτηνές εντυπώσεις για πολιτικά οφέλη.

Οφείλουμε να προστατέψουμε τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής από όσους επιθυμούν να τις δώσουν χαρακτηριστικά «προανακριτικής» μιλώντας αορίστως για ποινικές ευθύνες, προκαλώντας σύγχυση και αβεβαιότητα.

Η Νέα Δημοκρατία σεβόμενη το αίτημα των πολιτών για διαφάνεια, μένει πιστή στο δρόμο της διερεύνησης όλων των ζητημάτων που έχουν ανακύψει για την ανάδειξη τυχόν ευθυνών και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να αποτελεί έναν αξιόπιστο, αποτελεσματικό και δίκαιο μηχανισμό για όλους τους παραγωγούς της χώρας.

O Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής Ανδρέας Νικολακόπουλος τόνισε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης: «Είναι μια κρίσιμη και σημαντική αποστολή για όλους ώστε να διερευνηθούν και να διαπιστωθούν οι ευθύνες όσων με οποιονδήποτε τρόπο κυβέρνησαν, διαχειρίστηκαν ή με οποιονδήποτε τρόπο έχουν ανάμειξη στην υπόθεση, με απόλυτη προσήλωση στην αποκάλυψη της αλήθειας» : « Η προσπάθεια αυτή δεν μπορεί να είναι ατομική - απαιτεί ουσιαστική συνεργασία όλων των μελών της Επιτροπής, πέρα και πάνω από πολιτικές διαφωνίες. Μόνο μέσα από τον ειλικρινή διάλογο και τη συλλογική εργασία, μπορούμε να ανταποκριθούμε στην ευθύνη που μας ανατέθηκε. Και βέβαια να καταλήξουμε σε ένα κοινό μέτωπο που θα βάλει στο επίκεντρο την στήριξη των πραγματικών αγροτών και του πρωτογενούς τομέα. Μακριά από άγονες μικροκομματικές συγκρούσεις, στείρες αντιπαραθέσεις και πρόσκαιρους εντυπωσιασμούς, όπως δυστυχώς έχουμε δει να συμβαίνει στο παρελθόν, πρέπει να δουλέψουμε εντατικά μαζί, σεβόμενοι το αίτημα της κοινωνίας και των χιλιάδων άξιων αγροτών, για διαφάνεια και λογοδοσία».

Ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Μακάριος Λαζαρίδης, τόνισε ότι ο κατάλογος των προτεινόμενων μαρτύρων είναι δυναμικός και ανοικτός για εγγραφές: «Είμαι ικανοποιημένος που η πρόταση της ΝΔ ξεπερνά σε συμφωνία το 70% με τα υπόλοιπα κόμματα. Η παράταξη της ΝΔ δεν θέλει να κρύψει τίποτα αλλά να αποδοθούν ευθύνες απ’ όπου κι αν προέρχονται. Δεν θα οδηγηθούμε σε μια πολιτική δίκη για κάποιους που αυτό επιθυμούν. Και το επισημαίνω γιατί ορισμένοι ζητούν να καταθέσει ο Πρωθυπουργός. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν ζητάνε να έρθουν και οι υπόλοιποι πρωθυπουργοί αλλά μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης; «.

Ο κ. Λαζαρίδης απέρριψε εκ μέρους της πλειοψηφίας την κλίση του Πρωθυπουργού καθώς και των κυβερνητικών στελεχών Κυριάκου Πιερρακάκη, Σταύρου Παπασταύρου, Γιώργου Μυλωνάκη καθώς δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο εισηγητής της πλειοψηφίας, η Ολομέλεια αποφάσισε τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής όχι Προανακριτικής».

