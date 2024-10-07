Ζαχαριάδης στον ΣΚΑΪ: «Να μας εξηγήσει ο Κασσελάκης τι εννοεί όταν μιλάει για κεντροαριστερή διαπλοκή»

Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και στους «Αταίριαστους» βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο οποίος μίλησε για όλα τα τεκταινόμενα γύρω από τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Αρχικά, ερωτηθείς για τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου στο ΠΑΣΟΚ, δήλωσε πως «δεν θα ήθελα να κάνω κάποιο σχόλιο, στον ΣΥΡΙΖΑ σεβόμαστε το αποτέλεσμα», ενώ με αφορμή τη δήλωση του Γιώργου Κύρτσου ότι πήγε να ψηφίσει στις «πράσινες» εσωκομματικές εκλογές, αναρωτήθηκε κατά πόσο κάτι τέτοιο είναι σωστό για την αυτονομία μιας παράταξης της Κεντροαριστεράς να συμμετέχουν άτομα όπως «ένας πρώην ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΛΑΟΣ».

«Τα κόμματα πρέπει να προστατεύουν τις διαδικασίες τους. Τίθεται και ένα ζήτημα δομής ξέρετε. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει όλοι μας να είμαστε υποψιασμένοι, για να μπαίνει κάποιο όριο. Σε μένα για παράδειγμα δεν θα μου άρεσε να έβλεπα κάτι παρόμοιο στον ΣΥΡΙΖΑ».

«Καμία επιθυμία για διαγραφή Κασσελάκη»

Στη συνέχεια, ως προς τις πιέσεις των «87» και τα σενάρια περί διαγραφής του Στέφανου Κασσελάκη, ο κ. Ζαχαριάδης επεσήμανε πως «πρέπει να ξεκινήσει ο διάλογος στον ΣΥΡΙΖΑ και να σταματήσουν οι καθυστερήσεις, με τη νέα ηγεσία του κόμματος να πρέπει να προκύψει πολιτικά», προσθέτοντας ότι θα πρέπει να εξηγήσει ο κ. Κασσελάκης τι εννοεί ακριβώς όταν λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ «δεν πρέπει να γίνει συνιστώσα μιας κεντροαριστερής διαπλοκής».

«Υπάρχει τέτοια "φωτογραφία" στον ΣΥΡΙΖΑ αυτήν τη στιγμή; Μπορεί να την ονοματίσει; Αν δεν το κάνει, πρόκειται για μια γενίκευση περί διαπλοκής που τους ισοπεδώνει όλους και θα δημιουργήσει σοβαρό πολιτικό θέμα», είπε. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει καμία επιθυμία διαγραφής του κ. Κασσελάκη, διευκρινίζοντας ότι «εμείς δεν είμαστε στη λογική των αποκλεισμών, αλλά στης πολιτικοποίησης της συζήτησης, ώστε να μην επιτρέψουμε σε κανέναν να αφήνει σκιές πάνω από μας σε επίπεδα διαφάνειας και πόθεν έσχες».

Συμπλήρωσε πως όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ βάζουνε πολιτικά στοιχεία στο τραπέζι, ενώ για τα χαρτιά που κατέθεσε η Θεοδώρα Τζάκρη σχολίασε πως δεν γνωρίζει καθόλου τι μέρος του λόγου είναι αυτά τα χαρτιά.

