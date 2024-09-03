Εκδήλωση στο Ζάππειο για τα 50 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ

Εορταστική εκδήλωση στο Ζάππειο για τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ πραγματοποιείται σήμερα στις 19:30.

Χαιρετισμό θα απευθύνουν οι πρώην πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Σημίτης, Γιώργος Παπανδρέου και Ευάγγελος Βενιζέλος, ενώ θα τιμηθούν τα ιδρυτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ που υπέγραψαν τη διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη 1974.

Στην εκδήλωση θα μιλήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, και θα ακολουθήσει συναυλία - αφιέρωμα στον σπουδαίο μουσικοσυνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλο, που έφυγε από τη ζωή πριν ένα χρόνο και το έργο του ταυτίστηκε με τον αγώνα κατά της χούντας και τη Μεταπολίτευση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

