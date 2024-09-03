Ανησυχητική η δημοσκοπική εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ

Του Αντώνη Αντζολέτου

Ακόμα μια πυκνή ημέρα είναι η σημερινή για τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς σύμφωνα με τον σχεδιασμό θα συνεδριάσει η Επιτροπή Καταστατικού και παράλληλα θα πραγματοποιηθεί, εκτός απροόπτου, το απόγευμα η πολυαναμενόμενη και αναβληθείσα σύγκληση της Επιτροπής Δεοντολογίας.

Το Πειθαρχικό συνεδριάζει κάθε Τρίτη, ωστόσο δεν είναι σίγουρο πως θα λάβει σήμερα απόφαση σε σχέση με το μέλλον του Χρήστου Σπίρτζη στο κόμμα, καθώς θα πρέπει να μελετηθεί αναλυτικά το υπόμνημα που έστειλε. Το ερώτημα είναι αν θα προχωρήσει στη διαγραφή του πρώην υπουργού Μεταφορών ή αν θα επιβληθεί κάποια μικρότερη ποινή στον πρώην υπουργό Μεταφορών. Σε σχέση με δημοσιεύματα που αναφέρονταν στην ετυμηγορία πηγές της Επιτροπής τόνιζαν ότι «δεν έχουμε συνεδριάσει για το θέμα ώστε να μπορεί κάποιος να ξέρει τι θα αποφασίσει».

Ο Χρήστος Σπίρτζης είναι ένα από τα κομβικά πρόσωπα της Κεντρικής Επιτροπής που θα συγκληθεί το Σαββατοκύριακο. Στην περίπτωση που προταθεί να διαγραφεί το μήνυμα που θα σταλεί από την ηγεσία, παρά το γεγονός πως το συγκεκριμένο όργανο είναι ανεξάρτητο, θα είναι συγκρουσιακό. Αν πέσει στα «μαλακά» οι «87» ενδεχομένως να το μετρήσουν σε σχέση με τις αντιδράσεις τους ενώ αναβολή της απόφασης μπορεί να ερμηνευτεί ως προσπάθεια για να μη δυναμιτιστεί το κλίμα.

Για τη διήμερη συνεδρίαση του κορυφαίου καθοδηγητικού οργάνου υπάρχει μεγάλη αναμονή στην Κουμουνδούρου. Όλα τα «στρατόπεδα» φτιάχνουν τις στρατηγικές τους, ετοιμάζουν τις παρεμβάσεις τους και εξετάζουν όλα τα σενάρια.

Ο Παύλος Πολάκης σε χθεσινή του νέα «αρχηγική» ανάρτηση άσκησε κριτική στη Νέα Δημοκρατία τονίζοντας: «Χρειάζεται άμεσα να φύγετε από την κυβέρνηση. Χρειάζεται άμεσα εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο με αριστερό και προοδευτικό περιεχόμενο. Αυτό ετοιμάζουμε».

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βρεθεί στη δυσάρεστη θέση αντί να έχει ρίξει όλο του το βάρος στην παρουσία του Στέφανου Κασσελάκη στη ΔΕΘ, τα εσωκομματικά του να κυριαρχούν και το κόμμα να βρίσκεται σε τροχιά διάσπασης. Αν ο χανιώτης βουλευτής καταθέσει πρόταση μομφής, ο πρόεδρος του κόμματος θα κληθεί είτε να σηκώσει το γάντι και να οδηγήσει την αξιωματική αντιπολίτευση σε νέες εκλογές μέσα σε ένα χρόνο είτε να ζητήσει την ανανέωση της εμπιστοσύνης από το συνέδριο.

Οι «87» δεν θα μείνουν άπραγοι και ετοιμάζουν σκληρή κριτική εκτός και αν αποφασίσουν να τρέξουν εκείνοι τις εξελίξεις.

Το αποτέλεσμα για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα: Ακόμα μια δημοσκόπηση τον δείχνει να είναι στην τρίτη θέση και μάλιστα να χάνει σημαντικές δυνάμεις μετά τις ευρωεκλογές. Για λογαριασμό της MRB στο OPEN το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη με την αναγωγή επί των εγκύρων συγκεντρώνει ποσοστό 10,9%. Το ΠΑΣΟΚ προηγείται με 13,4% και η Νέα Δημοκρατία παραμένει στα επίπεδα του Ιουνίου με 27,7%. «Καμπανάκι» για τον ΣΥΡΙΖΑ αποτελούν οι νέες έρευνες με πολλά στελέχη να προβλέπουν ότι ακόμα και αν ο πρόεδρος του κόμματος περάσει αναίμακτα από την Κεντρική Επιτροπή πιθανές «χαμηλές πτήσεις» στις δημοσκοπήσεις θα οδηγήσουν σε ένα συνέδριο «φωτιά».

Πηγή: skai.gr

