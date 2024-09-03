Της Πηνελόπης Γκάλιου

Να κλείσει κάθε κουβέντα και κάθε σενάριο που άνοιξε πρόωρα για την επερχόμενη εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας και το πρόσωπο που θα επιλεγεί για το ανώτατο πολιτειακό αξίωμα, επεχείρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών με διάψευση της ονοματολογίας των τελευταίων εικοσιτετράωρων.

Η πρώιμη συζήτηση άνοιξε εκ νέου τις τελευταίες ημέρες, πέντε μήνες πριν κινηθούν οι θεσμικές διαδικασίες στη Βουλή για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, με δημοσιεύματα που έφεραν ως πιθανή επιλογή του πρωθυπουργού τον Υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια, γεγονός που ώθησε την κυβέρνηση να σπεύσει να κλείσει το θέμα πριν γιγαντωθεί τόσο πρόωρα και σκιάσει την πολιτική συζήτηση.

«Είναι εξαιρετικά πρόωρη αυτή η συζήτηση και αντιπαραγωγική και θεωρώ ότι είναι και προσβλητική, για τον θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας» απάντησε σε σχετική ερώτηση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Την ώρα μάλιστα που η κυβέρνηση έχει ρίξει το βάρος της στα προβλήματα της καθημερινότητας που ταλανίζουν τους πολίτες και μάχεται να κλείσει τα ανοιχτά κοινωνικά μέτωπα, εκτιμάται ότι μία πολιτική σεναριολογία γύρω από το πρόσωπο που θα προταθεί για την Προεδρία της Δημοκρατίας, δεν προσφέρει ούτε στη δημόσια, ούτε στην πολιτική συζήτηση.

«Ο κ. Δένδιας είναι ένα από τα σημαντικά μέλη της κυβέρνησης, όπως όλα τα κυβερνητικά στελέχη. Έχει ένα από τα πιο κρίσιμα χαρτοφυλάκια. Η κυβέρνηση είναι αφοσιωμένη στο έργο της. Δεν υπάρχει καμία συζήτηση αυτή τη στιγμή, ούτε επίσημη, ούτε ανεπίσημη για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε συνολικά είναι σενάρια» σχολίασε ο κ. Μαρινάκης σημειώνοντας με νόημα πως «όλα στην ώρα τους».

Παρότι, βέβαια, η κυβέρνηση επιμένει να κλείνει και να διαψεύδει οποιαδήποτε σχετική κουβέντα, στο εσωτερικό της ΝΔ άνοιξε πολύ νωρίτερα, μετά το απροσδόκητο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών για τη γαλάζια παράταξη από στελέχη της, αλλά και μετά την θέση που είχε εκφράσει η νυν πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακκελαροπούλου, για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και τότε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε τη συζήτηση, προειδοποιώντας τα στελέχη του πως “Δεν θέλω και δεν πρόκειται να δεχτώ να ακούσω από κανέναν βουλευτή οποιαδήποτε άποψη για την Προεδρία της Δημοκρατίας, διότι αφορά αμφισβήτηση του θεσμού, όχι του προσώπου, μέχρι που να ανοίξει η συζήτηση. Η συζήτηση θα ανοίξει συντεταγμένα τον Φεβρουάριο του 2025” είχε τονίσει. Επιπλέον, χαρακτήρισε “θεσμικά πολύ άκομψο” τη σεναριολογία που κατά καιρούς ανοίγει καθώς όπως είχε σημειώσει “αντιμετωπίζω την Προεδρία της Δημοκρατίας και την Πρόεδρο με σεβασμό, όχι μόνο ως πρόσωπο αλλά και ως θεσμό, να πω οτιδήποτε για το ζήτημα αυτό πριν λήξει η θητεία της” προϊδεάζοντας για το χρονοδιάγραμμα που αναμένεται να ανοίξουν οι σχετικές διαδικασίες.

Υπό αυτά τα δεδομένα, το θέμα -σύμφωνα με πληροφορίες- εξακολουθεί και δεν απασχολεί το Μέγαρο Μαξίμου και φυσικά -όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές- δεν έχει γίνει καμία επαφή για το συγκεκριμένο αντικείμενο με τον κ. Δένδια. Επειδή όμως δεν αναμένει και κανείς ότι οι συζητήσεις και οι ζυμώσεις θα γίνουν την τελευταία στιγμή, το πιθανότερο εκτιμάται πως είναι οι διεργασίες δεν αποκλείεται να ξεκινήσουν στο τέλος του φθινοπώρου, προκειμένου να "μετρηθούν" και τα άλλα κόμματα, με τα δύο μεγαλύτερα τη δεδομένη στιγμή, να απορροφώνται από τις εσωκομματικές τους διεργασίες και τριβές.

Το βέβαιο είναι πως από το 2019 και μετά, μετά την αναθεώρηση του σχετικού συνταγματικού άρθρου, η Βουλή δεν διαλύεται αν ο υποψήφιος δεν λάβει στην τρίτη ψηφοφορία τα 3/5 του συνόλου των βουλευτών, δηλαδή 180 ψήφους, και δεν προκηρύσσονται εκλογές. Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναδεικνύεται όποιος/α συγκεντρώσει στην τέταρτη ψηφοφορία την απόλυτη πλειοψηφία, 151 ψήφους. Αν ούτε αυτό γίνει κατορθωτό, τότε στην πέμπτη και τελευταία ψηφοφορία αρκεί η σχετική πλειοψηφία, κάτω από 151 βουλευτές, χωρίς να ορίζεται κατώτερο όριο. Γεγονός που διευκολύνει, εκτός από την πολιτική σταθερότητα και τις πολιτικές ζυμώσεις μεταξύ των κομμάτων, που επί μήνες μπορεί να αναζητούσαν τη χρυσή τομή της συναίνεσης σε υποψηφίους προέδρους κοινής αποδοχής.

