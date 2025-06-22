Ολοκληρώθηκε το ΚΥΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό: Έμφαση στην αυτοσυγκράτηση και την επανεκκίνηση διαλόγου για τη Μέση Ανατολή

Συνεδρίασε σήμερα εκτάκτως υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ).

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε αξιολόγηση των τελευταίων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Εκτός από την αμερικανική επίθεση στο Ιράν, ένα επιπλέον γεγονός που προκάλεσε την άμεση σύγκλιση του ΚΥΣΕΑ ήταν το ενδεχόμενο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Ζήτημα που απασχολεί τη χώρα μας καθώς υπάρχουν ελληνόκτητα πλοία που κινούνται στην περιοχή, περίπου 200 συνολικά, με τρία να είναι πιο κοντά στα στενά.

H κυβέρνηση εκφράζει την έντονη ανησυχία της. «Αυτό που προέχει είναι η επίδειξη αυτοσυγκράτησης και η επανεκκίνηση των συζητήσεων προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης μετά την έκτακτη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Ασφαλείας ( ΚΥΣΕΑ )

Η κυβέρνηση υπενθυμίζει ότι πάγια θέση της Ελλάδας είναι ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ότι η λύση στο ζήτημα αυτό πρέπει να αναζητηθεί μέσω της διπλωματίας.

Τονίζεται ότι προτεραιότητα της Ελλάδας παραμένει η ασφάλεια των πολιτών της στην περιοχή.

Ταυτόχρονα, σημειώνεται πως η κυβέρνηση – μέσω του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ενημέρωσης προς τη ναυτιλιακή κοινότητα με συστάσεις παραμονής σε ασφαλές λιμάνι για τα πλοία ελληνικής σημαίας και συμφερόντων που βρίσκονται κοντά στα Στενά του Ορμούζ μέχρι την ομαλοποίηση της κατάστασης.

Υπογραμμίζεται ότι οι ελληνικές αρχές παραμένουν σε επαγρύπνηση σε όλα τα επίπεδα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων μιας σύνθετης και αβέβαιης γεωπολιτικής συγκυρίας.

