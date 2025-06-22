Την έντονη καταδίκη της Ελλάδας για τη φονική βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας στον Ελληνορθόδοξο Ναό του Προφήτη Ηλία στη Δαμασκό εξέφρασε το υπουργείο Εξωτερικών, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια «αποτρόπαια τρομοκρατική επίθεση».

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, το ΥΠΕΞ τόνισε ότι οι θρησκευτικοί χώροι δεν πρέπει ποτέ να αποτελούν στόχους βίας και τρομοκρατίας και κάλεσε τις μεταβατικές αρχές της Συρίας να αναλάβουν δράση για την απόδοση ευθυνών στους υπεύθυνους, καθώς και να λάβουν μέτρα προστασίας των χριστιανικών και λοιπών θρησκευτικών κοινοτήτων.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, αναμένεται να ενημερώσει τους Ευρωπαίους ομολόγους του αύριο στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε., τονίζοντας τη σημασία της προστασίας της θρησκευτικής ελευθερίας και της ειρηνικής συνύπαρξης.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών:

«Καταδικάζουμε απερίφραστα την αποτρόπαια τρομοκρατική βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας στην ελληνορθόδοξη εκκλησία Μαρ Ηλίας στη Δαμασκό της Συρίας.

Οι θρησκευτικοί χώροι δεν πρέπει ποτέ να είναι στόχοι τρομοκρατίας. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να ασκεί την πίστη του με απόλυτη ειρήνη και ασφάλεια. Απαιτούμε από τις μεταβατικές αρχές της Συρίας να αναλάβουν άμεσα δράση για την απόδοση ευθυνών στους εμπλεκόμενους και να εφαρμόσουν μέτρα που θα εγγυώνται την ασφάλεια των χριστιανικών κοινοτήτων και όλων των θρησκευτικών ομάδων, επιτρέποντάς τους να ζουν χωρίς φόβο.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων.

Ο ΥΠΕΞ Γεραπετρίτης θα ενημερώσει τους εταίρους του στην ΕΕ αύριο στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.