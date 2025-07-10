Του Γιάννη Ανυφαντή

Σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση προκάλεσε στην Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την αντιμετώπιση της έξαρσης των μεταναστευτικών ροών από την πλευρά της Λιβύης, με την αριστερή πτέρυγα του κοινοβουλίου να προαναγγέλλει την κατάθεση ένστασης αντισυνταγματικότητας.

Κατά την έναρξη της συζήτησης στην αίθουσα της Ολομέλειας, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ, της Νέας Αριστεράς αλλά και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ζήτησαν την απόσυρση της τροπολογίας, υποστηρίζοντας πως παραβιάζει τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου.

«Η Πλεύση Ελευθερίας θα καταθέσει διαρκούσης της συνεδρίασης ένσταση αντισυνταγματικότητας της τροπολογίας που αποτελεί μία ανατριχιαστική διολίσθηση σε καθεστώς θεσμοποίησης του ρατσισμού και αναστολής των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας για εξέταση αιτήσεων ασύλου», υποστήριξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, τονίζοντας ότι «οι πολιτισμένες χώρες έχουν ελεγχόμενα σύνορα, ούτε ανοιχτά ούτε κλειστά».

«Είναι απαράδεκτο, είναι παράνομο, είναι ένα εντελώς εγκληματικό αυτό το οποίο έρχεται και αυτό το οποίο φέρνει η κυβέρνηση στη Βουλή», τόνισε ο Γιώργος Ψυχογιός από τον ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας και ο ίδιος την απόσυρση της διάταξης.

Το ίδιο ζήτημα έθεσε και η Διαμάντω Μανωλάκου από το ΚΚΕ, προσθέτοντας μάλιστα πως αν δεν αποσυρθεί «η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ θα καταθέσει αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας και ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του».

Για «επαίσχυντη τροπολογία» μίλησε και η Σία Αναγνωστόπουλου, τονίζοντας πως τη Νέα Αριστερά θα στηρίξει την ένσταση αντισυνταγματικότητας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.